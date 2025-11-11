La defensa de los Patriots envía un mensaje contundente antes de enfrentarse a los Jets en la semana 11

Después de conseguir su segunda victoria consecutiva, el Jets de Nueva York Tendrá una semana corta. Consiguen su primer partido de la temporada contra el Patriotas de Nueva Inglaterra el jueves por la noche en el estadio Gillette. El último par de temporadas, fue una batalla para mantenerse fuera del sótano de la AFC Este.

Este año, los Patriots están en la cima de la división con 8-2. Bajo la dirección del entrenador de primer año Mike Vrabel, Nueva Inglaterra viene de una 28-23 victoria sobre el Bucaneros de la Bahía de Tampa el domingo en Florida.

Los Jets tienen marca de 2-7 después de su victoria sobre los marrones de cleveland27-20, el domingo por la tarde. No le importa a New England, que no da nada por sentado contra el equipo de Aaron Glenn.

Los patriotas no pasan por alto los aviones

Las últimas dos temporadas, los Jets y los Patriots dividieron sus series de temporada. Nueva Inglaterra tiene marca de 2-0 en juegos divisionales con victorias como visitante contra los Delfines de Miami y Buffalo Bills, con los Jets de 0-2. No le digan al back defensivo de los Patriots, Christian González, que este no es un juego cualquiera.

«Es un juego divisional. Cualquier juego divisional es grande». gonzalez dijo. «Queremos ganar la división y hacer lo que tenemos que hacer, para que no te exaltes demasiado por un juego contra otro equipo. Simplemente lo abordas de la misma manera que lo harías para un juego diferente, pero significa más porque es un juego de división».

A pesar de las victorias sobre el bengalíes y Browns en sus últimos dos juegos y intercambiando Sauce Gardner y Quinnen WilliamsEl ala defensiva de Nueva Inglaterra, Milton Williams, no mira más allá de Nueva York.

«Este es mi quinto año en la liga», dijo Williams. «Lo que aprendí es que tienes que presentarte todas las semanas. No me importa contra quién interpretes. A esos muchachos también se les paga allí. Alimentan a sus familias y tienen personas de quienes cuidar como nosotros. Así que, en realidad, es un domingo cualquiera».

La ofensiva de los Jets necesita jugar mejor en Foxborough

Si los Dolphins pueden vencer a los Bills, ¿quién puede decir que los Jets no podrán ganar en Nueva Inglaterra el jueves por la noche? Si hay algo que hemos aprendido, a pesar de los récords, cualquiera puede vencer a cualquiera en una semana determinada.

Contra Cleveland, fue otra actuación no tan estelar del mariscal de campo. Justin campos. Hicieron el trabajo gracias a una devolución de patada inicial para touchdown de Kene Nwangwu y el regreso de despeje de Isaiah Williams para touchdown, ambos en el primer cuarto.

Fields completó 6 de 11 para 54 yardas en el juego, lo que fue solo un promedio de 4.9. Cuarenta y dos de esas yardas se produjeron en un pase de pantalla que fue por un Salón Breece touchdown a los 48 segundos del último cuarto.

Ganar dos juegos seguidos rara vez requiere un cambio de mariscal de campo. Si Glenn quisiera hacer un cambio esta semana contra los Patriots, no podría hacerlo en una semana corta. Tyrod Taylor fue un suplente saludable contra Cleveland, pero ¿va a resolver los problemas del mariscal de campo de los Jets? No, a pesar del éxito que ha tenido como suplente a lo largo de su carrera.

Si los Jets pensaron que iban a sorprender a los Patriots durante su racha de ocho victorias consecutivas, no es así. Sin embargo, este es el NFLy sin importar récords y rachas, todo es posible. Los Jets no tienen nada que perder y mucho que ganar si arruinan la racha de sus rivales.