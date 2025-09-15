La defensa de Komdigi sobre el video publicitario de logros de Prabowo en el cine

Yakarta, Viva – Ministerio de comunicación y digital (Comedioso) establece que los registros de transmisión video con respecto al desempeño del gobierno presidencial Prabowo Subianto en la red cine es parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la comunicación al público.

El Director General de Comunicación Pública y Medios del Ministerio de Comunicación y Digital Fifi Aleyda Yahya dijo que el gobierno utilizó varios medios de comunicación, incluido el cine, para transmitir información oficial al público.

«La comunicación pública en la era digital ya no se limita a un canal», dijo Fifi en su comunicado de prensa el lunes.

Logro publicitario del gobierno de Prabowo Subianto transmitido en el cine

«El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que se pueda transmitir información importante al público ampliamente, efectivamente, y de acuerdo con el desarrollo de los tiempos, siempre que no viole las reglas de cine legítimas y naturales que se eligirán», explicó.

Como dijo la plataforma de redes sociales, la televisión, la radio y las vallas publicitarias, Fifi, el cine es solo uno de los canales utilizados por el gobierno para comunicar información sobre la implementación de programas y políticas gubernamentales al público.

FIFI dijo que el gobierno eligió el cine como un medio para transmitir información al público porque el cine podría aportar una mejor experiencia visual y de audio, lo que se espera que sea más fácil para las personas recibir información en su totalidad.

«El contexto es cómo el estado viene con información correcta y medible. Entonces, esto es parte de la comunicación pública del gobierno con la comunidad», dijo.

La proyección de video con el presidente Prabowo explicó los logros del gobierno antes de que la proyección de la película en el cine se convirtiera en la discusión de los ciudadanos en la plataforma de redes sociales.

El programa de video incluye información sobre la producción nacional de arroz que ha alcanzado 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025 y el lanzamiento de 80,000 cooperativas de la aldea roja y blanca y 100 escuelas de personas.

Además, el progreso de la implementación del Programa de alimentación nutritiva libre (MBG), que desde que se lanzó el 6 de enero de 2025 ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios. (Hormiga)