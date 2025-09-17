La declaración viral de los padres de estudiantes en Brebes no debe demandar si sus hijos están envenenados MBG

BrebesVIVA – Los residentes de Brebes, Java central, se sorprendieron por la circulación de cuestionarios y carta de declaración Aprobación circulada por el Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 2 Brebes, que los padres no deben demandar si sus hijos envenenamiento Programa de alimentos para alimentos nutritivos gratis (Mbg).

Declaración del Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Brebes, que era viral en las redes sociales, contenía una declaración firmada por los padres de los estudiantes de MTSN 2 Brebes, Central Java, con el compromiso de no demandar si su hijo fue envenenado a MBG.

Incluyendo si hay daños en el lugar para comer o desaparecer, a los padres de los estudiantes se les cobra por reemplazar RP. 80 mil. Al instante, la carta fue viral después de que varios padres de estudiantes se quejaron de cláusulas que se consideraban pesadas e injustas.



Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 2 Brebes, Java central

El siguiente es el contenido de una declaración que es viral y se considera que carga a los padres de los estudiantes:

El Ministerio de Religión de Brebes (Ministerio de Religión) no solo ha pedido la aprobación de los guardianes de los estudiantes para aceptar o rechazar la comida gratuita, sino que también enfatiza una serie de riesgos que pueden surgir.

Se les pide a los guardianes de los estudiantes que se den cuenta y asuman los riesgos que pueden surgir en el futuro, a saber:

1. La aparición de trastornos digestivos (por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, náuseas y otros).

2. Reacciones alérgicas a ciertos ingredientes alimentarios que pueden no identificarse antes.

3. Contaminación leve de los alimentos debido a factores ambientales o distribución.

4. No coincide con los alimentos con la condición de salud personal de un niño.

5. Preiseing alimentaria causada por factores fuera del control de la escuela o comité (por ejemplo, el proceso de envío o negligencia de terceros).

6. Dispuesto a pagar la compensación de RP. 80,000 si el lugar para comer está dañado o perdido.

Sobre esa base, se les pide a los padres que reciben el programa MBG que no demanden legalmente a la escuela o al comité siempre que el organizador haya llevado a cabo procedimientos de acuerdo con los estándares aplicables.

Mientras que varios padres dijeron que la carta era excesiva. «Si la intención es ayudar, ¿por qué estamos cargados con tantos riesgos?» La palabra uno de los padres de los estudiantes que se negaron a ser nombrados, miércoles 17 de septiembre de 2025, por la mañana.

La carta de declaración fue revocada

El subdirector del MTS Negeri 2 Brebes Jenab Yuniarti dijo que inicialmente la Madrasa celebró una reunión para la claridad del programa MBG.

«Básicamente, la escuela apoya y apoya el programa MBG total. Es solo que la escuela conoce el carácter de los niños de los estudiantes que desde la infancia no consumen arroz, alergias a los huevos, alergias a la leche y hay otros», dijo Jenab a la tripulación de los medios.

Para superar el problema de los estudiantes que tienen ciertas alergias alimentarias, el Madrasa dijo que Jenab ha informado al proveedor de MBG que luego sea reemplazado con otro menú para niños alérgicos.

En cuanto al viral, hay palabras que «no demandarán», Jenab explica que muchos están malinterpretando, donde si lo causan la negligencia en sí, no causada por la primera parte, es decir, el proveedor de MBG y el segundo partido, a saber, la escuela, entonces los padres de los estudiantes no pueden demandar.

«Sin embargo, como resultado de este cuestionario causó una controversia extraordinaria, estábamos trabajando con la oficina del Ministerio de Religión de Brebes, se acordó que este cuestionario de declaración fue revocado», dijo

«Después de retirarlo nuevamente, lo reemplazamos con la alergia infantil de Google Forma a los guardianes de los estudiantes. Hubo una falta de comunicación», agregó

Mientras que uno de los otros puntos en la declaración, que se cobra a los padres de los estudiantes si hay daños en el lugar de alimentación. La escuela explicó que la primera parte, a saber, del proveedor de MBG, preguntó a la segunda parte, a saber, la escuela estaba obligada a reemplazarla.

«Debido a que nuestros estudiantes son miles, si el daño es solo un día, cuánto tenemos que reemplazar, liquidamos

Por separado, el jefe de la Sección de Educación de Madrasah del Ministerio de Religión de Brebes (Kemenag), Mad Soleh confirmó la existencia de una declaración hasta que circulaba en las redes sociales.

Pero ha pedido a la escuela que revoque la carta. Porque, cuando se emitió la carta, no hubo coordinación con el Ministerio de Religión Brebes.

«Entonces, antes del MTS Negeri 2 Brebes, no hubo coordinación con el Ministerio de Religión. Así que hemos pedido a la escuela que retirara una declaración que se distribuyó a los padres de los estudiantes», dijo Mad Soleh cuando se reunió en su oficina.

El Ministerio de Religión Brebes solo se enteró del cuestionario justo después de que Viral en las redes sociales y su partido se comunicó inmediatamente con la escuela para ser retirado de inmediato.

«El punto es que del Ministerio de Religión Brebes y las escuelas de Madrasa bajo nuestros auspicios, apoyamos firmemente el programa MBG lanzado por el presidente Prabowo Subianto», concluyó.