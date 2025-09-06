La declaración viral de Eko Patrio más antiguo que llama al salario del DPR es más pequeña que el artista, los internautas: ¿Por qué se siente como en casa?

VIVA – Cuerpo de video Eko Patrio que revela la comparación salarial como Miembro de DPR RI con el ingreso del artista devolvió viral en las redes sociales. En las piezas de video viral, Eko Patrio reveló que salarios de los miembros del DPR RI es más pequeño que el ingreso de una celebridad en el mundo del entretenimiento en el país.

Leer también: Detalles de los últimos salarios y beneficios de los miembros del DPR después de la poda



Por ejemplo, Eko Patrio reveló que un artista superior que llena un evento puede obtener un ingreso mínimo de 25 millones. Mientras tanto, si el artista no es demasiado popular, pueden obtener un ingreso de RP. 5 millones por hora al llenar un evento. Si se calcula que la parte superior de un solo mes puede alcanzar los 150 millones de RP.

«Los principales artistas, ahora este es (ingreso en a) evento mininal de Rp. 25 millones una hora. Si tenemos 5 horas, han sido Rp. 125 millones. Los principales artistas, si no son los principales 5 millones de rp.

Leer también: El destino de Ahmad Sahroni, Eko Patrio a Uya Kuya después de ser desactivado como miembro del DPR



El ingreso es mucho mayor que los salarios de los miembros del DPR que se reciben todos los meses. Eko reveló que en un mes los miembros de la junta podrían obtener un salario de Rp 62 millones. Pero el salario se deducirá como para las contribuciones del partido en un 25 por ciento. Incluso Eko también afirmó que a veces su ingreso mensual como miembro de la junta menos.

«El salario de los miembros de la junta Rp62 millones es deducido por el partido 25 por ciento, una propuesta para todo. Menos a veces así», dijo.

Leer también: Se podan muchas asignaciones, los miembros del DPR reciben un pago a casa de RP. 65.5 millones



Relacionado con otros beneficios obtenidos como miembro del consejo. El hombre que es conocido por el público a través del grupo de comedia Patrio dijo que la asignación se reutilizará en beneficio de la gente. Entonces dijo que el salario de los miembros del DPR no es tan grande como el público imaginó.

«El otro dinero tampoco es para nosotros. Por ejemplo, el dinero del recreo también es para la comunidad, que regresa a la comunidad en forma de programas», dijo Eko Patrio.

De repente, las piezas de video fueron comentadas directamente por los ciudadanos. Jugraron incómodos con las palabras de Eko Patrio. Porque si el salario de los miembros de la junta es más pequeño que sus ingresos como artista, Eko Patrio no debería tener que ser miembro del consejo.

«¿Cómo es que si un niño es pequeño, muchas personas compiten por ser miembro del consejo?», Se burlaron de los internautas.

«Kenpaaa, si tomas un dinero más grande, aún sobrevives en el DPR? Tampoco viste trabajando en la comunidad», dijo otra burla.

«Lo que honestamente explica los detalles de los salarios de los miembros del DPR, sí, solo Krisdayanti (KD)», dijo otro.

«Disponible en el papel de Kooo!

«Ngibullugede Kayac the Dunia Lawak», Línea de Netizen Syndirt.