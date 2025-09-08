La declaración ‘increíble’ de $ 11.3 millones de Flames Star después de un nuevo contrato

Connor Zary y el Calgary Flames Casi llegó a los playoffs de la Copa Stanley en 2025. El portero novato Dustin Wolf tuvo una temporada de monstruos Eso llevó a Calgary al borde de la postemporada. Desafortunadamente, no fue suficiente. El Blues de San Luis Entró sobre las llamas en virtud de un desempate.

Las llamas entraron en esta temporada baja con confianza en su grupo. No llegaron a los playoffs de la Copa Stanley la temporada pasada. Pero se acercaron lo más posible sin calificar para un lugar. Este equipo fue lo suficientemente bueno. Ahora, necesitaban agregar alrededor de los bordes.

En general, el equipo no hizo mucho ruido este verano. Ivan Provestov vino de la Liga de Hockey Kontinental para darle a Wolf Insurance en la portería. Él reemplaza al saliente Dan Vladar, que firmó con el Flyers de Filadelfia.

Fuera de eso, el equipo no fue mucho. Al menos, eso fue hasta el viernes. Las llamas finalmente firmaron al agente libre restringido Connor Zary antes del campamento de entrenamiento. Él firmó un contrato de tres años que vale un golpe de límite de $ 3.775 millones por temporada.

El jugador de 23 años esperó un rato, pero finalmente puso la pluma al papel. En su primera declaración desde que firmó el trato, él Expresó su alivio en tener esto terminado y hecho con.

«Fue largo, pero finalmente hacerlo es un gran peso de los hombros», dijo Zary al sitio web de Flames. «Se siente increíble. Honestamente, no puedo esperar para llegar a Calgary y hacer que las cosas vayan aquí. Se siente bien tenerlo en la pluma ahora y simplemente poner las cosas».

Las llamas ven un futuro brillante para Connor Zary

Zary y las llamas tendrán que hacer todo esto nuevamente dentro de unos años. El jugador de 23 años será un agente libre restringido una vez más al final de este contrato. Sin embargo, para entonces, Calgary anticipa que Zary es una de sus principales estrellas.

«Él va a ser una gran parte de este equipo en el futuro, por lo que estamos muy emocionados de hacerlo. Para el lado del equipo, es grande, pero también para el lado de Connor. Quiere entrar aquí, tomar un lugar más alto en la alineación, lo más alto que puede. Necesitamos que dé otro paso», dijo el gerente general Craig Conroy, a través de NHL.com.

Zary le ha ido bien a Calgary en las últimas temporadas. Aunque ha luchado un poco con lesiones, es productivo cuando está en el hielo. La estrella de Flames ha marcado 27 goles y 61 puntos en 117 juegos de carrera hasta este punto. Tiene la habilidad, solo necesita dar el próximo paso proverbial.

Zary motivado por desgarradores playoffs Miss

Zary dando el siguiente paso podría garantizar que las llamas hagan la postemporada esta vez. Sería la primera aparición de postemporada de Calgary desde los playoffs de la Copa Stanley 2022. Basado en la temporada pasada, la estrella de Flames de 23 años cree que el grupo actual tiene las herramientas necesarias para golpear su boleto.

«Sabemos lo cerca que estuvimos el año pasado, y creo que con ese mismo grupo de chicos, y esa camaradería que tenemos en el vestuario es enorme. Todos sabemos lo que se necesita, y todos sabemos lo que necesitamos hacer como grupo para dar el siguiente paso. Creo que eso es realmente emocionante para nosotros», dijo el sitio web oficial de Calgary.

Zary y sus compañeros de equipo tienen altos goles en esta próxima temporada. Sin duda será interesante ver si pueden lograrlos. Las llamas comienzan su campaña 2025-26 el 8 de octubre contra sus amargos rivales albertianos, los Edmonton Oilers.