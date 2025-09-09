La declaración del Instituto de Observador de Impuestos Indonesios (LPPI) destacó la relación fiscal indonesia del 12% del PIB

Yakarta, Viva – Junta de observadores Impuesto Indonesia (LPPI) ha declarado una institución de supervisión independiente, transparente y de integridad para políticas, incentivos y prácticas fiscales.

Dijo que LPPI sería la primera línea en varios esfuerzos para superar el potencial de fuga de impuestos en Indonesia de acuerdo con el mandato de Asta Cita en la administración del presidente Prabowo Subianto.

Presidente de LPPI, dijo Harianto Minda relación impositiva Indonesia todavía está estancada en el rango del 12% Pdbmuy por debajo del área promedio de Asia Pacífico alrededor del 19-20%.

Por otro lado, dijo, el gasto fiscal (gasto fiscal) alcanzó 362.5 billones de RP en 2024 o 1.73% PIB, pero su efectividad en el apoyo al desarrollo y la inversión productiva aún era cuestionable.

«Sin mencionar que el nivel de cumplimiento de impuestos comerciales es muy bajo, solo alrededor del 6% del total de contribuyentes corporativos informó las declaraciones de impuestos anuales en 2024 y las prácticas agresivas de planificación fiscal continúan ocurriendo, incluso a través de precios de transferencia, transferencia de activos y abuso de instalaciones de incentivos», dijo Harido a través de su declaración el martes 9 de septiembre de 2025.

Mientras que miembro de la Comisión XI DPR RIFauzi Amro explicó que el éxito del desarrollo nacional está determinado en gran medida por la confianza pública en el sistema fiscal justo, transparente y responsable.

«El impuesto es el instrumento principal para realizar el bienestar de las personas, pero la justicia fiscal solo puede garantizarse si los derechos de los contribuyentes están totalmente protegidos por el Estado. Por lo tanto, en principio, apoyamos el establecimiento de la Institución del Observador Fiscal Indonesia», explicó.

Además, el personal experto del Fiscal General, Masyhudi, dijo que en términos de política de que en los últimos años surgieron varios casos estaban bastante llenos, como el caso de pati regente que emitió políticas y gravámenes fiscales regionales, porque no se consideró basado en estudios académicos, incluso superpuestos con regulaciones centrales.

«En principio, invitamos a todos los niveles de la sociedad a través de este LPPI a supervisarse mutuamente, de modo que nuestra integridad pública y la confianza en nuestros mecanismos fiscales también sean buenos», agregó Masyhudi.

Además, los profesionales de impuestos profesionales, así como los COO TaxInd, Abdul Ghofur destaca aspectos de cómo el mecanismo fiscal de la ONU puede llevarse a cabo de manera responsable e de manera óptima.

«La ONU P5L apoya simultáneamente no solo en la Base de Desarrollo Nacional, sino también en el desarrollo de regiones potenciales en Indonesia», concluyó.