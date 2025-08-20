La declaración de Sri Mulyani es igual a impuestos con Zakat, Mui da una respuesta firme

Yakarta, Viva – Declaración del Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati que analogizó los impuestos con Zakat y Waqf nuevamente cosechan el foco público. Porque se considera que la analogía toca el dominio sensible religioso, especialmente para los musulmanes.

Sri Mulyani transmitió la declaración en el Taller de la Economía Nacional de la Sharia nacional para las reflexiones de independencia de la República de Indonesia en Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025. Explicó que el impuesto a través del presupuesto estatal (APBN) regresó básicamente por los intereses de la gente, así como Zakat y Waqf.

«En cada sustento hay derechos de otras personas. La forma en que se dan los derechos de los demás es a través de Zakat, Waqf y algunos a través de impuestos. Las declaraciones de impuestos a los necesitados», dijo Sri Mulyani.

Ministro de finanzas Ejemplificando una serie de programas de asistencia procedentes del presupuesto estatal, que van desde la protección social para 10 millones de familias pobres a través del Programa Family Hope (PKH), Asociación Social para 18.2 millones de beneficiarios, subsidios de capital para MIPYME, servicios de salud gratuitos y desarrollo de infraestructura educativa y energética.

Sin embargo, la declaración invitó a varias respuestas, una de las cuales fue del Consejo de Ulema indonesio (Mui).

Vistas de mui: los impuestos y zakat no son las mismas

Subsecretario de la comisión Fatwa Mui, KH Abdul Muiz, evaluó que la analogía de Sri Mulyani podría entenderse en el lenguaje, pero aún en riesgo de causar malas interpretaciones en la sociedad.

«Bueno, de hecho, el idioma de Bu Sri Mulyani no está muy mal. Lo mencioné. Así que en los Graméticos árabes sabemos Tasybih. Tasybih es otra cosa. Zaidun Kal Asad. Zaid es como un tigre. 2025.

Según él, surgen problemas porque el público necesita una explicación más detallada. «Significa que cuando la madre de Sri Mulyan dijo que el impuesto es el mismo que Zakat en cualquier caso? Ahora debe ser detallado porque es diferente, una entidad diferente. Zakat y los impuestos son dos cosas diferentes», dijo.

Abdul Muiz recordó que Zakat es una obligación especial para los musulmanes con ciertas reglas y receptores, mientras que los impuestos son generalmente válidos para todos los ciudadanos.

«Si el impuesto es una obligación general, aplicada por el Gobierno, se aplica a cualquier musulmán o no musulmanes. Pero si Zakat es ciertos activos tomados de ciertos grupos que han alcanzado el NISAB, ciertos tamaños, y dado a ciertas personas. Zakat es específicamente musulmán. Mientras que los impuestos son musulmanes o no musulmanes pueden ser sujetos a los contribuyentes», explicó.

Ecuaciones y diferencias en los beneficios

Aunque en principio diferente, Abdul Muiz no cerró los ojos de que los beneficios de los impuestos y Zakat podrían estar en contacto.

«En algunos casos, los beneficios fiscales tienen similitudes con los beneficios de Zakat. Por ejemplo, los beneficios del impuesto se otorgan al interés público, el beneficio de los musulmanes o el beneficio público. Similar a Zakat, también se puede dar para el interés público, por ejemplo, lugares que realmente necesitan mejoras. Bridges, una aldea a otras aldeas, se puede tomar de los fondos de Zakat», explicó.

Sin embargo, nuevamente enfatizó que Zakat tiene reglas estrictas con respecto al destinatario mencionado en Surah at-Taubah Versículo 60.

«Hay personas que tienen derecho a Zakat, Fuqara, Masakin, Amil, Mualalf, etc., pero si el impuesto es común a alguien», dijo Abdul Muiz.

Sensibilidad pública

La declaración de Sri Mulyani que apareció hace unos días, según Abdul Miz, aumentó el centro de atención porque la comunidad conmemoraba el momento de la nacionalidad.

«Necesitamos considerar la sensibilidad pública en este caso, los musulmanes o la gente de Indonesia en su conjunto», dijo.

Por lo tanto, Mui enfatizó que los funcionarios públicos tienen más cuidado al hacer una analogía relacionada con las enseñanzas religiosas para no causar percepciones erróneas en la comunidad.