¡La declaración completa de Raisa y Hamish Daud sobre el divorcio!

Jacarta – Noticias sobre la demanda de divorcio. raisa Adriana hacia su marido, Hamish DaudFinalmente respondió directamente de ambos.

Lea también: Raisa finalmente abre su voz para demandar el divorcio de Hamish Daud: después de mucha consideración y larga reflexión…



A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, el cantante de la canción Usai Di Sini transmitió un comunicado oficial con Hamish, al tiempo que enfatizó que su decisión de separarse fue tomada con plena conciencia y respeto mutuo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En una carga escrita que también etiquetó la cuenta de Hamish Daud, Raisa enfatizó que este paso no fue una decisión impulsiva. Explicó que el divorcio fue resultado de un largo proceso que habían atravesado personalmente. Aunque esta decisión conmocionó al público, Raisa se aseguró de que su relación siguiera siendo buena por el bien de su única hija, Zalina.

Lea también: La serie de viejas declaraciones de Hamish Daud sobre Raisa han enfurecido a los internautas



Como se sabe, Raisa presentó una demanda de divorcio contra Hamish Daud el 22 de octubre de 2025, mientras que su primera audiencia de divorcio está programada para el 3 de noviembre.

La siguiente es la declaración completa de Raisa y Hamish Daud, citada VIVADomingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: En medio de los problemas domésticos, internautas destacan el momento en que Raisa toma la mano de su madre enferma



Hola amigos,

Espero que estéis todos bien. Después de mucha deliberación y larga reflexión, decidimos tomar caminos separados.

Tomamos esta decisión juntos y la hemos estado procesando durante bastante tiempo en nuestros espacios privados, hasta que finalmente esta noticia llegó a ustedes. Durante todo el proceso, seguimos cuidándonos unos a otros y tratamos de comprender las necesidades de cada uno lo mejor posible.

Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como profesionales en nuestros respectivos campos.

Nuestra relación sigue siendo buena, a pesar de los cambios. Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Ha sido nuestro deber de toda la vida cuidar y cuidar de nuestra hija, estando continuamente presentes juntos como padres compartidos para garantizar que pueda crecer en un ambiente amoroso.

Por ello, pedimos a todos los amigos su comprensión para ayudarnos a proteger nuestro espacio personal, para que Zalina pueda seguir creciendo en un buen ambiente y sintiéndose segura.

Esto no sucedió porque nos dimos por vencidos, sino que tratamos de ser sabios. Gracias por estar siempre ahí, con todo vuestro cariño y comprensión.