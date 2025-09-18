La decisión de Purbaya de desembolsar Rp 200 billones se evalúa de acuerdo con las reglas, DPR: sin problema, claro

Yakarta, Viva – Presidente de la agencia de presupuesto alias Banggar DPR RI, Dijo Abdullah asegurar, política Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa que desembolsó los fondos del gobierno Rp. 200 billones Para el banco Himbara, está de acuerdo con las reglas.

Explicó que la base legal subyacente era el Párrafo 2 y 3 de la Ley APBN de 2025, lo que explicaba sobre la autoridad del Ministerio de Finanzas en términos de gestión de más saldos presupuestarios (SAL).

Donde, se explica que el tesorero del estado recibe la autoridad para administrar los fondos de SAL, colocándolo en el banco Indonesia (BI), así como en ciertas instituciones mencionadas en la ley.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

«En términos del DPR, la base legal existe. Es decir, de la Ley APBN 2025, Artículo 31 Párrafo 2 y Párrafo 3», dijo en el complejo DPR RI, Senayan, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

«Entonces, para el DPR, la colocación de RP 200 billones no es un problema, claro», dijo.

De hecho, Said admitió que el propio DPR Banggar en realidad no vio la política desde el punto de vista de su legalidad.

Porque, según él, lo más importante es garantizar que los fondos tengan un impacto en el aumento de la productividad y el poder adquisitivo de las personas.

«Precisamente el problema para el DPR es que RP 200 billones puede ayudar a aumentar la productividad, el poder adquisitivo, para que la economía también pueda crecer», dijo.

Se sabía, anteriormente el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, había desembolsado fondos del gobierno que ascienden a Rp 200 billones a cinco bancos de Himbara, a saber, Bri, BNI, Bank Mandiri, BTN y BSI.

Con referencia al decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025, Purbaya enfatizó que la colocación de fondos tenía como objetivo aumentar la liquidez bancaria para fomentar el crecimiento del crédito y el crecimiento económico.