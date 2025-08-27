La decisión comercial de los patriotas Kyle Dugger explicó

Hubo bocadillos cuando se trataba de la perspectiva del Patriotas seguridad comercial Kyle Dugger Antes de la fecha límite de reducción de la lista del martes en la NFL. Sin embargo, en última instancia, no hubo picaduras en un acuerdo.

Ahora sabemos por qué, los Patriots no estaban dispuestos a absorber suficiente salario de Dugger, que está garantizado por $ 9.75 millones para la temporada 2025. Muchos equipos estaban interesados ​​en hacer un intercambio para Dugger, pero solo si Nueva Inglaterra absorbería un trozo del salario de Dugger. Los Patriots, con $ 60 millones en espacio en el límite, podrían haberlo hecho, pero sintieron que la ventaja de Dugger todavía garantiza mantenerlo cerca en lugar de pagar para que juegue en otro lugar.

Esto de un informe de Jeremy Fowler de ESPN: «El #Patriotas Obtuve múltiples ofertas de comercio para el seguridad Kyle Dugger, por fuente, pero su salario garantizado de $ 9.75 millones, y cuánto absorbería Nueva Inglaterra, fue un obstáculo. Por ahora, él permanece en la lista de 53 hombres «.

¿Qué le pasa a Kyle Dugger?

Dugger era una seguridad estrella para los Patriots hace dos años, pero una lesión en el tobillo le hizo perderse cuatro juegos. Comenzó 13 juegos para Nueva Inglaterra y registró cuatro pases defensados, un balón suelto forzado y un saco, al tiempo que estableció una carrera en tacleadas para una pérdida, con ocho.

Pero cuando estaba en el campo, Dugger no era él mismo cuando los mariscales de campo lo separaron y luchó por abordar. Dugger se perdió 13 tacleadas, y permitió un 137.4 Calificación de mariscal de campo Cuando los oponentes lo atacaron. Según Pro Football Focus, calificó la tercera seguridad en la NFL en 2024, muy inusual para un jugador de su calibre.

La garantía de Dugger es más baja, pero él en los libros por $ 15 millones este año, el segundo de un contrato de cuatro años y $ 54 millones que se ubica entre los más caros del equipo.

Patriots con la esperanza de regresar a la forma

Ha estado claro que Dugger, que se sometió a una cirugía de cuerda floja en su tobillo en enero, aún no era él mismo, en el campo de entrenamiento. Si los Patriots lo cambiaran, querían un valor razonable sobre lo que valdría un buscador saludable, no en la versión dañada.

En cambio, los Patriots apostarán a ese Dugger volverá a formarse. Ha estado trabajando con la defensa del segundo equipo, una señal de que los Patriots piensan que todavía tiene un camino por recorrer.

«Solo asegurarse de que él esté donde necesita estar y comprender los conceptos de cobertura y todo lo que hacemos», dijo el entrenador Mike Vrabel, Via Boston.com. «Sigue trabajando y sigue progresando. Mucho de esto es que los muchachos se han ganado el derecho de echar un vistazo con esa primera unidad y, nuevamente, habrá diferentes alineaciones y cosas diferentes. Solo concéntrese en las repeticiones que obtienes en este momento».