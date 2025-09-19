La debilidad de Irak Dipreteli, el equipo nacional indonesio es una gran ganancia

VIVA – Equipo nacional Indonesia enfrentará severos desafíos en la cuarta fase Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asiática. El equipo de Garuda enfrentará dos grandes fuerzas, Arabia Saudita e Irak. Los dos oponentes claramente no pueden tomarse a la ligera, especialmente Irak, lo que en los últimos dos años siempre ha dificultado la Indonesia.

El registro de la reunión muestra que Iraq es muy dominante. De los últimos tres partidos, el Lion Mesopotamia logró eliminar la victoria sobre Indonesia. En ese rango, el equipo rojo y blanco solo pudo marcar dos goles, mientras que el gol concedió hasta 10 veces.

Sin embargo, hay brechas que se pueden utilizar. Esto fue revelado por el entrenador de Iraq, Nather Al Khatib. Dijo que el equipo nacional del país todavía estaba eclipsado por una serie de problemas clásicos que hasta ahora no se han resuelto.

«Lo que se preocupa por el equipo nacional iraquí es la existencia de un viejo problema que no se ha resuelto, a saber, la falta de defensor central de calidad», dijo Al Khatib, citado de los medios locales Winwin.

Además del sector del corazón de defensa, Iraq también se considera frágil en el área de ala trasera. «Y también la falta de jugadores en la posición de espalda derecha», agregó.

El problema se llama Al Khatib no es una cuestión fácil de mejorar. Según él, el actual entrenador iraquí, Graham Arnold, no podrá parchear estas debilidades en poco tiempo. La situación podría ser un punto débil cuando se trata de equipos asiáticos que tuvieron un ataque rápido.

No solo la línea de fondo, Al Khatib también destacó problemas en el centro del campo. De hecho, el sector es en realidad la principal fuerza de Iraq. Sin embargo, consideró que la armonía entre los jugadores no se había formado correctamente. Experimentos de que el entrenador continuó haciendo inestable la composición del centrocampista.

«El mediocampo del equipo nacional iraquí debe estar regulado. Aunque esta posición es la fuerza del equipo nacional iraquí, hay un problema de armonía y consistencia entre los jugadores clave», dijo Al Khatib.

Según él, la ausencia de un arreglo de núcleo sólido puede tener un mal impacto al enfrentar a los oponentes de Arabia Saudita e Indonesia en la fase de calificación. «Especialmente después de que el entrenador continúa experimentando y aún no tiene un arreglo de jugador central que pueda darle victoria en partidos difíciles en la ronda de clasificación de la Copa Mundial», dijo.

Esta condición es ciertamente información valiosa para Equipo nacional indonesio. A pesar de que el artículo de Iraq es superior, la oportunidad permanece abierta si el escuadrón de Garuda puede leer cuidadosamente las debilidades del oponente.