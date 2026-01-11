La custodia de los hijos no es posible en Daehoon

VIVA – La supuesta confesión fue entregada Navidad o Julia Prastini Nuevamente desató un acalorado debate en las redes sociales. Esta vez, la atención pública se centra en por qué engañó a su exmarido. no hay tiempo. En esta confesión, Jule dijo que la aventura que cometió no fue sin causa, sino que fue provocada por acusaciones de violencia doméstica (KDRT). Sin embargo, en lugar de generar simpatía, esta afirmación generó grandes dudas entre los internautas.

Lea también: Al revelar las razones de la trampa, Jule aborda la presunta violencia doméstica de Na Daehoon



Las dudas públicas surgieron por un hecho importante: la custodia de los tres hijos de Jule y Na. veinte Se sabe que está en manos del padre. Según muchos internautas, esta condición se considera extraña si la violencia doméstica realmente ocurre en su hogar. En las redes sociales han surgido diversos comentarios que cuestionan la lógica detrás de esta confesión. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: ¡Viral! Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica, Jule se preocupa por la condición del niño



«¿Lo crees?»

«Si te gusta el juez nacional, no puedes entregar la custodia de tu hijo a Daehoon».

Lea también: Jule supuestamente expone los malos hábitos de Na Daehoon, internauta: ¿Por qué la violencia doméstica produce picazón?



«¿Cómo te gusta que el ama de casa de tu hijo sea tan pegajosa?»

Algunos internautas incluso vincularon esta cuestión a las disposiciones legales relativas a la custodia de los hijos menores. Consideraron que si la violencia realmente ocurrió y estuvo acompañada de pruebas, la decisión del tribunal debería ser a favor de la madre.

«Si hay violencia doméstica, sólo hay que mirar la evidencia post-mortem y denunciarla a la policía. Si se trata de violencia doméstica, es imposible que un juez le dé la custodia al padre, porque los niños menores de 12 años van AUTOMÁTICAMENTE a la madre A MENOS que la madre tenga un trastorno mental o no haya nada más. Pero si la custodia se le da al padre aunque todos los niños sean menores de 12 años, significa que hay algo MAL con la madre biológica».

Anteriormente, Jule había sido ampliamente discutido debido al tema de su romance con Safrie que se volvió viral en varias plataformas. Jule admitió que la constante presión pública tuvo un gran impacto en su condición mental. Aunque optó por permanecer en silencio, finalmente abrió su voz a través de mensajes directos (DM) que circularon ampliamente en Instagram.

«Para ser honesto, ayer me sentí muy deprimido cuando mi caso con Safrie se volvió viral», dijo Jule, citado en Instagram @rumpi_gosip el domingo 11 de enero de 2026.