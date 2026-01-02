La custodia de los hijos en manos de Daehoon, Jule no tiene prohibido encontrarse con sus hijos

VIVA – Ya veinte finalmente habló sobre la condición de su familia después de divorciarse oficialmente de él Julia Prastini alias Navidad. En medio de varias especulaciones que circulan, Daehoon enfatizó una cosa importante: la custodia de sus tres hijos ahora está completamente en sus manos. Sin embargo, optó por ser sabio al no limitar la relación de sus hijos con su madre biológica.

En una declaración que hizo abiertamente, Daehoon admitió que estaba cansado de hablar del pasado. Quiere centrarse en el futuro y asegurarse de que sus hijos reciban la mejor atención sin conflictos prolongados. Esta decisión se tomó luego de que se declarara completo su proceso de divorcio. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Quién cuida a los niños, la custodia de todo es mía… Sólo lo explicaré una vez, una vez… esta es la última vez que hablaré del pasado y no hablaré de ello en ningún otro lugar… está terminado y los niños serán cuidados por mí», dijo Daehoon en su declaración citada en Instagram @exclusivetimnasartis el viernes 2 de enero de 2025.

Esta declaración enfatizó que ya no quería arrastrar los problemas internos a la esfera pública. Su principal objetivo ahora son los niños que cuidará y criará con total responsabilidad.

Sin embargo, lo que llamó la atención del público, Daehoon también enfatizó que no pondría fin al papel de Jule como madre. Él cree que la relación entre el niño y la madre biológica es algo que no debería verse dañado por el conflicto adulto.

«Pero no prohibiré que los niños conozcan a su madre biológica», añadió.

Como es sabido, el matrimonio de Daehoon y Jule fracasó debido a problemas con una tercera persona. Se sospecha que Jule tiene una relación con un boxeador llamado Safrie Ramadhan. Aunque esta cuestión causó revuelo, Daehoon ha decidido ahora no prolongar la polémica.

Una vez determinada la custodia de los hijos, Daehoon espera que el público pueda respetar su decisión y dejar de vincular su pasado con la vida de los niños. Enfatizó que lo más importante ahora es brindarle un ambiente seguro, estable y amoroso a su pequeño.