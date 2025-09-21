La curva quirúrgica







Entró en mi oficina con la gracia incómoda de una niña de 16 años: Lanky mierdaUna bolsa de la escuela colgada de un hombro, y una sonrisa que era a la misma tímida y traviesa. Su madre lo siguió, Sari se pliega en su lugar, bolso agarrado como un escudo, su expresión ya ensayó en preocupación.

«Doctor», dijo la niña, antes de que su madre pudiera comenzar, «mi espalda está torcida». Su madre suspiró. «Ella se queja de dolor cuando se sienta demasiado tiempo, y a veces sus amigos se burlan de ella porque su blusa no se sienta bien», le pedí que se mantenga recta. Ella lo hizo, Gamely. Por detrás, la curva era inconfundible; Su columna vertebral se balancea a un lado como una bailarina reacio, sacando sus hombros y caderas fuera de línea. Era escoliosis, del tipo que no solo dobla el cuerpo, sino que también dobla la confianza de un adolescente Aprender a ocupar su propia piel. Ella se rió cuando le pregunté si tenía problemas para llevar su bolso. «No, médico», dijo, «solo le digo a mi hermano que lo lleve para mí». Eran 16 en 60: ya había aprendido el arte de la delegación.

La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral, con mayor frecuencia que aparece durante la adolescencia. En lugar de la columna vertebral de pie y recta, se curva de lado, a veces como un arco suave, a veces como un signo de interrogación exagerado. Para algunos, causa dolor, para otros dificultades para respirar, y para muchos, solo la incomodidad diaria de estar fuera de forma, física y socialmente. Cuando la curva es suave, observamos y esperamos, a veces agregando aparatos ortopédicos. Pero cuando se vuelve severo, la cirugía es la única forma de acertar las cosas. La cirugía no solo correcta la postura; Realinea el equilibrio del cuerpo, evita las complicaciones futuras y, muy a menudo, le devuelve a un adolescente la oportunidad de mantenerse al tanto, tanto literal como metafóricamente.

Sus escaneos mostraron escoliosis toracolumbar de T4 (la cuarta vértebra torácica) a L3 (la tercera vértebra lumbar): 12 niveles de deformidad. Eso es casi toda la longitud de su columna vertebral visible, desde la base de su cuello hasta la parte baja de la espalda. No se iba a enderezar. Cada caso de escoliosis es una curva de aprendizaje, en geometríapaciencia y humildad.

En la mañana de la cirugía, fue llevada a parecer más pequeña que en mi clínica. La anestesia la alivió para dormir. Giramos su propensa, cuidadosamente acolchada, su espalda expuesta como un lienzo esperando corrección. A través de una incisión de la línea media, expusimos la columna de T4 a L3. Se identificó cada vértebra y colocamos tornillos con la precisión de las cuentas de roscado en un collar. En un lado de la curva, las varillas se fijaron y se rotaron suavemente, eliminando gradualmente las vértebras retorcidas. Por otro lado, la barra se fijó para equilibrar el tirón. La columna vertebral, que tenía curvado como una cuerda de reverencia, comenzó a enderezar bajo fuerza constante y controlada.

Bit a bit, vértebra por vértebra, el arco se disuelve. La corrección no fue solo mecánica; Era estético. Una espalda que una vez parecía inclinada ahora parecía simétrica. Los hombros nivelados. Regresó una cintura. Incluso bajo cortinas y monitores, podría sentir la transformación. Después de apretar cada tornillo, bloquear cada varilla y verificar la alineación, cerramos la incisión en capas. Lo que había sido una silueta torcida era ahora tan heterosexual como la naturaleza originalmente había pretendido.

Se despertó a Groggy, inmediatamente le pidió a su madre, y luego, con las prioridades adolescentes intactas, pidió su teléfono. El manejo del dolor fue crítico en los días que siguieron, pero su sonrisa regresó rápidamente. En el tercer día, ella se puso de pie, su postura era una revelación. «¡Me veo más alto!» Ella declaró, encantada. Su madre asintió, las lágrimas se balanceaban en sus pestañas. Solo había un problema: no había pasado las heces desde la cirugía. Los analgésicos e inmovilidad pueden ralentizar los intestinos a un detención obstinada. Para el día cinco, toda la sala sabía que estaba esperando. Para el día siete, justo antes del alta, sucedió, un baño masivo, tan triunfante que lo anunció como un resultado de examen de la junta. «Doctor«, Dijo, brillando de alivio,» ahora me siento realmente ligero «.

Las curvas nos definen más de lo que admitimos. Hay curvas en espinas, en carreteras, en relaciones, en historias, incluso en carreras. Algunas curvas nos sacan del equilibrio, mientras que otras nos estabilizan. Para los cirujanos, cada paciente es parte de una curva de aprendizaje más grande que nos enseña restricción, precisión y el coraje de enderezar lo que parece inspirable. Para los pacientes, especialmente los adolescentes, la curva puede convertirse en una sombra, doblando la autoimagen y la autoestima. Corregirlo no es solo cirugía; Es, en cierto sentido, psicología.

Este paciente me recordó que la cirugía es más que ángulos y tornillos. Se trata de dejar que una niña camine por un corredor universitario sin sentir que su cuerpo la ha traicionado. Se trata de darle la oportunidad de pararse en fotografías familiares, dejando que sus hombros y espíritu se alineen nuevamente.

Dejó el hospital 10 días después, su marcha estable, su sonrisa más brillante y su madre también visiblemente más alta, sus hombros libres de años de preocupación. Al final, la curva en su columna se había enderezada, la curva de su viaje se había inclinado hacia la alegría, y mi propia curva de aprendizaje se había movido un poco más en la dirección correcta.

A veces, la cirugía se trata de salvar vidas. A veces se trata de salvar la simple alegría de estar rectas. Y ocasionalmente, se trata de asegurarse de que un joven de 16 años tenga una columna vertebral más recta y una espectacular historia para hablar.

El escritor está practicando el neurocirujano en los hospitales de Wockhardt. Publica en Instagram @mazdaturel mazda.turel@mid-day.com





Fuente