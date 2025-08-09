La curiosidad del rover de la NASA mueve la roca marciana en forma de coral







Curiosidad de la NASA Marte Rover usó su cámara de lente de mano de Marte (Mahli) en el extremo de su brazo robótico para ver una pieza de roca en forma de coral, apodada ‘Paposo’, el 24 de julio de 2025, el 4608 Día Marciano, o Sol, de la misión.

La curiosidad ha encontrado muchas características pequeñas como esta, formadas hace miles de millones de años cuando existía agua líquida en Marte. El agua llevaba minerales disueltos en grietas de roca y luego se secó, dejando atrás los minerales endurecidos. Los eones de arena por el viento desgastaban la roca circundante, produciendo formas únicas.

