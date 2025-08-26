La cuota controlada por el gobierno, Bahlil reveló los detalles del esquema de subsidio de GLP en 2026

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia enfatizó que los subsidios de GLP para 2026 aún se distribuirán con productos básicos. Esto confirmó el discurso anterior, que decía que el gobierno cambiaría el esquema de distribución de subsidios para que se basara en el destinatario.

Sin embargo, a pesar de que se ha puesto dentro RAPBN 2026Bahlil se aseguró de que el gobierno comenzaría a controlar sus ingresos estrictamente y se le daría un máximo de 7-8.

«Más tarde (distribuiremos los subsidios con) seguir siendo basados ​​en productos básicos, pero la descripción del tipo de 7 u 8 sí. Más tarde controlamos la cuota», dijo Bahlil, citado el martes 26 de agosto de 2025.

Pertamina Patra Niaga distribuyó un suministro adicional de 3,9 millones de 3 kg de tubos de GLP

Agregó, más tarde, el gobierno usaría los datos integrados socioeconómicos nacionales (DTSEN) administrados por la Agencia Central de Estadísticas (BPS), como referencia para controlar la cuota de subsidio. Sin embargo, los detalles del esquema de subsidio técnico se discutirán más a fondo después de la ratificación de la ley APBN 2026.

«Los datos (usarán) un solo datos de BPS, y el tecnicismo también se cerrará después de que se apruebe la APBN», dijo.

Bahlil dijo que a partir del próximo año el gobierno también comenzará a recopilar datos sobre los subsidios de GLP a través de Nikademás de invitar al público a poder no usar el GLP subsidiado destinado a la comunidad poco privilegiada.

GLP 3 kg, los residentes de cola compran 3 kg de GLPG

«Entonces sí, tú (la gente puede), no lo uses GLP 3 kg lah. Desil 8, 9, 10 creo que deberían estar al tanto (para no usar más de 3 kg de GLP) «, dijo.

Para obtener información, el gobierno ha presupuestado RP 210.06 billones de rillones de 2026 para el presupuesto estatal para Subsidios energéticos El próximo año, aumentará 13.4 por ciento en comparación con un presupuesto similar el año pasado.

En el libro de memorándum financiero y el proyecto de presupuesto estatal de 2026, el gobierno estipula que los subsidios energéticos se dividen en subsidios de electricidad, 3 kg de subsidios de GLP y subsidios de combustible. La mayor asignación de subsidio energético se otorga a los subsidios de electricidad para personas con una potencia de 450-900 VA, que alcanzó RP 104.64 billones, un 17.5 por ciento más que el año pasado.

Luego, también está la asignación de subsidios energéticos para los subsidios de combustible y 3 kg de GLP, que alcanzó RP 105.4 billones. Los detalles, los subsidios para ciertos tipos de combustible se presupuestan a Rp 25.1 billones, mientras que los subsidios para GLP 3 kg son RP 80.3 billones.