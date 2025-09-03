La cultura es una fortaleza que puede unirse

Denpasar, Viva – Ministerio de Cultura La República de Indonesia abrió oficialmente un evento de conferencia cultura Cultura internacional, patrimonio, arte, narrativa, diplomacia e innovación (Chandi) 2025 en Denpasar, Bali.

Este foro presenta representantes de 40 países, incluidos ministros y ministros adjuntos de cultura, embajadores, delegaciones de alto nivel y líderes regionales en Indonesia.

En sus comentarios, el Ministro de Cultura de la República de Indonesia, Zona fadliEnfatizar esa cultura es una herramienta unificadora. «La cultura es una fuerza que puede unirnos, más allá de los límites, el lenguaje y las diferencias. La cultura conecta a los humanos a través de historias conjuntas, valores y expresiones que nos recuerdan a la humanidad», dijo Menbud Fadli ante la delegación internacional.

Con el tema de la cultura para el futuro, Chandi 2025, que coincidió con el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, fue diseñado como una plataforma global para fortalecer el papel de la cultura en responder los desafíos de los tiempos.

A través de diversas discusiones, foros colaborativos y exposiciones, Chandi 2025 tiene como objetivo fortalecer la diplomacia cultural como un medio para construir una paz y desarrollo sostenibles; fomentar estrategias innovadoras para la preservación cultural y la promoción; El enfoque basado en la comunidad en políticas culturales, así como la colaboración cruzada de country para construir un ecosistema cultural inclusivo y sostenible.

«A través del tema de la cultura para el futuro, esperamos que Chandi 2025 pueda convertirse en una plataforma global para explorar fuerzas transformadoras culturales en la configuración de un futuro más inclusivo, pacífico y sostenible», dijo Fadli.

Según FADLI, la complejidad de los problemas globales, que van desde la tensión geopolítica, la crisis climática, la degradación ambiental, hasta la desigualdad social y el desarrollo tecnológico, requiere soluciones que no solo dependan de los enfoques tradicionales.

La cultura, según él, está presente como un puente que puede reunir a varias naciones del mundo. Además, en su discurso, Fadli también enfatizó la posición estratégica de Indonesia como nación con una mega diversidad de cultura.

«Con 280 millones de habitantes, más de 1,340 grupos étnicos, 718 idiomas regionales y más de 2,213 registraron el patrimonio cultural, así como más de 50,000 herencias que tienen el potencial de determinarse, Indonesia tiene un gran potencial en la construcción de un mundo interconectado y armonioso», dijo.

Indonesia, continuó, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. «Durante los siglos, el archipiélago se convirtió en un punto de reunión para el intercambio de civilización de este a oeste, de norte a sur, que produjo una diversidad de expresiones culturales. El principio de unidad en la diversidad, la cooperación mutua y las deliberaciones se convirtieron en la base de nuestra nación en la construcción de la armonía, como una contrribunión real a la paz mundial», explicó Fadli.

«Bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, Indonesia, por primera vez, inauguró el Ministerio de Cultura. Esta historia confirmó nuestro compromiso nacional de mantener nuestro patrimonio cultural diverso, avanzar en la sostenibilidad cultural y contribuir a la civilización internacional», continuó.

Mientras tanto, el ministro coordinador de desarrollo y cultura humana, Pratikno, transmitió cómo la armonía de la vida al lado Inteligencia artificial (Ai) en el presente.

«Tecnología Inteligencia artificial Ahora debería poder facilitar la vida en todos los lados, dado el muchos contenido cultural que se hace todos los días. Sin embargo, debe recordarse que la sofisticación de AI tiene una serie de riesgos «, dijo Pratikno.

Además, Pratikno enfatizó que, como antepasados, mantienen la cultura con sabiduría, cooperación y respeto mutuo, ahora el mundo tiene la misma responsabilidad en el ámbito digital. La tecnología, según él, debe fortalecer los lazos culturales, no dividir la sociedad.

«Indonesia fomenta el nacimiento de la gobernanza de inteligencia artificial que puede hablar en todos los idiomas y preservar todas las culturas. Por lo tanto, la unidad en la diversidad puede ser un punto de apoyo para las civilizaciones digitales que son justas y sostenibles», dijo.

El evento de Chandi 2025 fue oficialmente abierto conjuntamente por el Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana de la República de Indonesia, Pratikno, el Ministro de Cultura Fadli Zon, acompañado por el viceministro de cultura Fadli Zon, Ganesha, Gobernador I Wayan Koster y Secretario General de Cultura, Bambang Wibawarta.

La serie de apertura continuó con la firma de la cubierta de advertencia de Chandi 2025 como un marcador histórico que presentó el espíritu de la unidad y un compromiso conjunto en la promoción de la cultura mundial.

Al evento también asistieron el Ministro y Viceministro de Cultura de Brunei Darussalam, Singapur, Libia, Palestina, Siria, Zimbabwe, Jordania, Irán, Uzbekistán y Venezuela; Representantes y altos funcionarios de Albania, Camboya, Francia, Irlanda, Italia, Malasia, Marruecos, Serbia, Tailandia, y Gran Bretaña, Armenia, Argelia, Bangladesh, Bielarusia, Bélgica, Bulgaria, Cyprus, Fiji, Georgia, India, Laos, Mongolia, Netraylands, Oman Tunisia; El gobernador de Bali, funcionarios del Ministerio de Cultura de Indonesia y líderes regionales.

Cerrando sus comentarios, Menbud Fadli reiteró que la cultura no es solo una reliquia del pasado, sino el poder vital que da forma al futuro. La cultura, según él, la creatividad ligera, fomenta la innovación e inspira valores que llevan a los humanos a un mundo más inclusivo, justo y sostenible.

Indonesia enfatizó su posición como el centro del diálogo de la cultura mundial. Este foro busca construir una comprensión compartida de la fuerza y ​​la riqueza de la civilización, la cooperación para mantener el patrimonio cultural, fortalecer el desarrollo sostenible y garantizar la paz para las generaciones futuras.