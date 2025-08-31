La cuestión de Sri Mulyani renunció al Ministro de Finanzas, esta es la respuesta de Cak Imin y Airlangga

Yakarta, Viva – La cuestión de la renuncia del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani Indrawati del gabinete rojo y blanco Presidente Prabowo Subianto está en el centro de atención pública.

La noticia que circulaba dijo que Sri Mulyani había venido a la residencia de Prabowo en Hambalang para presentar una renuncia. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una confirmación oficial sobre la verdad de la información.

Ministro coordinador de asuntos económicos, Aerlangga A Hartarto, también se le pidió una respuesta cuando los reporteros cumplieron con el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

«No lo he escuchado, gracias», dijo Airlangga, dijo TVOnews.com.

Cuando se le preguntó sobre el movimiento del gobierno para mantener la estabilidad económica en medio de los rumores de la renuncia de Sri Mulyani, Airlangga enfatizó que su partido aún necesitaba mirar la situación.

«Más tarde, veré la situación primero, gracias», agregó.

Lo mismo también fue transmitido por el Ministro Coordinador de Empoderamiento de la Comunidad, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN. Él eligió no comentar mucho al aludir al tema.

«Ah, no lo sé», dijo simplemente.

Se sabía que Cak Imin estaba con varios ministros y líderes de partidos políticos para ser convocados hoy al Palacio para conocer al presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, la agenda de la reunión aún no se conocía con certeza.

Fotos públicos en Sri Mulyani

El nombre Sri Mulyani ha sido recientemente el centro de atención. Su declaración sobre el bienestar de los maestros y profesores provocó una amplia controversia después de un video que circulaba viral en las redes sociales.

El Ministerio de Finanzas enfatizó que el video era el resultado de la manipulación, también conocido como Deepfake, pero el problema ya había causado una fuerte reacción.

Además, Sri Mulyani también se asoció con la polémica del monto de las asignaciones domésticas de la Cámara de Representantes por valor de Rp50 millones por mes.

Ondas de demostración y forro de la casa de la oficina

Estos problemas han desencadenado una ola de demostración a gran escala que tuvo lugar en Yakarta y varias otras ciudades la semana pasada. La situación se estaba calentando después de que la residencia de Sri Mulyani en Jalan Mandar, Bintaro Sector III, South Tangerang, fue el objetivo de saquear el domingo por la mañana.

La circulación del video aficionado muestra un grupo de masas en la casa y lleva una serie de objetos de valor.

Además de la casa de Sri Mulyani, también se informó que el saqueo había sucedido la residencia de varios otros funcionarios, incluidos los miembros del DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya y Eko Patrio.

Hasta ahora, el Palacio y el propio Sri Mulyani no han dado una declaración oficial con respecto a las noticias de renuncia.