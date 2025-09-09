La cuestión de la referencia fue negada por el tribunal, el divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha continuó

VIVA – El impactante problema había venido de un futbolista Boles Pratama Arhan Y Azizah salsha Lo que se rumoreaba que estaba divorciado y decidió referirse. Este rumor se extiende rápidamente en las redes sociales, lo que hace que el público se sienta curioso sobre la continuación de ambos hogares.

Sin embargo, la noticia fue confirmada no es cierta. El Tribunal Religioso (PA) Tigaraksa enfatizó que el proceso de divorcio continuó y no hubo revocación del caso como se discutió ampliamente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Pratama Arhan y Azizah Salsha. Foto : Instagram @Pratamaarhan8.

A través de las relaciones públicas de Pa Tigaraksa, M. Sholahudin, se dijo que la noticia de la revocación de la demanda de divorcio era completamente falsa. Hizo hincapié en la confirmación directa con el presidente del panel de jueces que manejaron el caso.

«Habíamos confirmado al jefe de la asamblea, así que pedí un corto tiempo para confirmar. Eso no era cierto que había una revocación del caso», dijo citado desde YouTube el martes 9 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, la decisión del panel de jueces que habían otorgado la solicitud de divorcio de divorcio de Pratama Arhan el 25 de agosto de 2025 continuó.

Después de la decisión, la siguiente etapa es la promesa de divorcio. Ambas partes han recibido una copia del archivo de decisión el 30 de agosto de 2025. Es decir, tienen 14 días para prepararse para la agenda del próximo juicio. Si sigue el horario, esta promesa de divorcio tendrá lugar la próxima semana.

Talak Pledge es un momento importante para confirmar el estado matrimonial de Arhan y Azizah. Cuando se ejecutan, ambos están oficialmente divorciados. Sin embargo, si el esposo no está presente en la audiencia de compromiso hasta el límite de tiempo de seis meses, entonces la promesa se declara muerta y el estado civil sigue siendo válido.

Sholahudin agregó, a pesar de que el caso había sido otorgado, existía la posibilidad de que la promesa de divorcio no se llevara a cabo si la primaria de Arhan estaba ausente.

«En realidad, si se puede hacer la revocación del caso. Pero si por el divorcio de divorcio, eso acaba de otorgarse para pronunciar la promesa y cuando se determina el tiempo de la promesa, entonces no están presentes y esperados hasta que el informe 6 meses por sí solo se mata, entonces todavía se mata al esposo y la esposa», dijo.

Es decir, este período de seis meses será el determinante de si el divorcio es realmente válido o incluso cancelado por sí mismo.