La cuenta regresiva de Hallmark para la alineación de Navidad 2025: horario completo

Canal distintivo«La cuenta regresiva a la Navidad» está de regreso con su «Sweet 16» este año. El miércoles, la red anunció la alineación de nuevas películas de vacaciones, comenzando el viernes 17 de octubre con programación 24/7.
Las películas de este año incluyen la continuación de la asociación de Hallmark con la NFL «,»,Touchdown de vacaciones: una historia de amor de Bills”Y una nueva asociación con el gran Ole Opry para «una gran Navidad de Ole Opry». En general, Hallmark ofrecerá casi 80 horas de programación nueva en 10 semanas, con nuevas películas que se estrenan todos los sábados y domingo por la noche.
Además de 24 nuevas películas, también habrá nuevos programas de televisión navideños. El 27 de octubre, la temporada 2 de «Finding Mr. Christmas» se estrenará a las 8 pm, seguida de «Baked With Love: Holiday» que se estrenará a las 9 pm de la temporada 2 de «Mistletoe Murders» se estrenará el 7 de noviembre a las 8 pm (la primera temporada, que se transmitió en Hallmark+, comenzará «Countdown to Christmas» el 17 de octubre.)
El 5 de diciembre a las 8 pm, se debutan en el libro de Jenni Bayliss, protagonizado por Mae Whitman, Lucy Eaton, Mary McDonnell y Jane Seymour.
Desplácese hacia abajo para obtener el horario completo de las películas, todo lo cual se estrenará a las 8 pm ET, a menos que se indique lo contrario:
-
Una Navidad real de Montana
Sábado 18 de octubre
Elenco: Fiona Gubelmann, Warren Christie
Sinopsis: una princesa que busca descomprimir antes de las vacaciones se dirige a un rancho de Montana y se encuentra con una guía encantadora.
-
Un partido de ángel de Navidad
Domingo 19 de octubre
Elenco: Meghan Ory, Benjamin Ayres
Los ángeles navideños solían trabajar solos para reunir a «almas gemelas destinadas» durante las vacaciones, se emparejan inesperadamente; Pronto, sus «estilos de enfrentamiento, y la chispa innegable que crece entre ellos, complican su misión».
-
Feliz Navidad, Ted Cooper!
Sábado 25 de octubre
Elenco: Robert Buckley, Kimberley Hustad
Un meteorólogo amante de la Navidad ha tenido un año difícil; Al regresar a su ciudad natal, se topa con un ex maestro que siempre lo animó, y su antiguo enamoramiento, y las cosas comienzan a mirar hacia arriba.
-
Navidad de servicio
Sábado 1 de noviembre
Elenco: Janel Parrish, Parker Young
Los rivales de toda la vida, que se formaron juntos en la escuela básica en Quantico, se ven obligados a trabajar juntos una vez más después de años de no hablar; y «Cuando una tormenta de nieve evita que todos los regalos de Navidad se entreguen a la base, se ven obligados a asociarse para una misión especial … para salvar la Navidad».
-
Una Navidad de Newport
Domingo 2 de noviembre
Estrellas: Ginna Claire Mason, Wes Brown
Una socialité de Newport caritativa y enérgica en 1905 descubre que su padre tiene la intención de comprometerse con un hombre que nunca conoció en el próximo Ball de Nochebuena; Cuando desea una vida diferente, aparece un hombre, y de alguna manera viaja a 2025.
-
Navidad sobre las nubes
Sábado 8 de noviembre
Estrellas: Erin Krakow, Tyler Hynes (la foto de arriba es de su primera película, «It siempre fue tú»)
Un CEO adicional (Krakow) intenta saltar la Navidad, pero es perseguido por su pasado, presente y futuro, y obligado a enfrentar las elecciones, y su ex.
-
Unas vacaciones de Navidad de Keller
Domingo 9 de noviembre
Estrellas: Jonathan Bennett, Brandon Routh, Eden Sher
La familia Keller, incluidos los padres y sus tres hijos adultos, deciden tomar un crucero de río europeo recorriendo los mercados navideños durante las vacaciones, y cada hermano está pasando por su propio desafío de vida.
-
Tres hombres más sabios
Sábado 15 de noviembre
Estrellas: Paul Campbell, Tyler Hynes, Andrew Walker, Margaret Colin
En la tercera película de «Wise Men», Luke (Walker) espera gemelos, Taylor (Hynes) está debatiendo un trabajo que cambia la vida, y Stephan (Campbell) está planeando una boda, todo mientras su madre planea poner a la venta la casa familiar.
-
Ponteras para la temporada
Domingo 16 de noviembre
Estrellas: Tamera Mowry-Housley, BJ Britt, Elijah-Justus Lewis
La vida de un presentador de noticias local cambia cuando conoce a un fanático de 10 años, y su madre soltera, durante las vacaciones.
-
Touchdown de vacaciones: una historia de amor de Bills
Sábado 22 de noviembre
Estrellas: Holanda Roden, Matthe Dadario, Joe Pattolano, Tranition Pollan, Carinery Aron, Streve Schirripa, Patti Murin
CAMINOS: Entrenador Sean McDermott, Ray Davis, Damar Hamlin, Dion Dawkins, Dawson Knox, Reid Ferguson, Dewayne Carter, Joshua Palmer, Jim Kelly, Steve Tasker, Thurman Thomas, Scott Norwood, Andre Reed, Chris Brown, Luke Russert, Russert
Aunque el doctor pediátrico Morgan Quinn y el vicepresidente de desarrollo del estadio de los Bills, Gabe DeLuca, han sido amigos de toda la vida, al igual que sus familias, siempre ha querido ser más. Esta temporada de vacaciones y fútbol, la pareja trabaja junta para descubrir a la persona misteriosa que ayudó a su familia a pasar después de que su tío fue reclutado décadas antes.
-
Derrita mi corazón esta Navidad
Domingo 23 de noviembre
Estrellas: Laura Vandervoort, Stephen Huszar
Holly, una apasionada sopladora de vidrio, tiene grandes sueños de mostrar su arte en la feria local, pero sigue siendo rechazado. Entonces, ella aprovecha la oportunidad de ayudar a un legendario soplador de vidrio y al mismo tiempo ayudar a Jack, el hombre que supervisa las entradas. Las cosas se complican cuando Holly comienza a mostrar en secreto su propio arte bajo un seudónimo, y se convierte en un éxito, pero también comienza a acercarse a Jack.
-
Nos conocimos en diciembre
Jueves 27 de noviembre
Estrellas: Autumn Reeser, Niall Matter
Dos extraños se reúnen en una escala y se enamoran el uno del otro, pero olviden intercambiar números. Al día siguiente, vuelan a Chicago por separado, se extrañan y «se embarcan en misiones separadas para encontrarse entre sí».
-
La nieve debe continuar
Viernes 28 de noviembre (6 pm ET/PT)
Estrellas: Heather Hemmens, Corey Cott
Casi una década después de aparecer en Broadway, Isaías visita a su familia en el estado de Nueva York para las vacaciones y se vuelve inesperadamente al escenario, esta vez para salvar el espectáculo de Navidad de su sobrina. Para hacer las cosas más complicadas, se entera de que «una influyente hija del productor de Broadway está en la producción escolar».
-
Cuanto mas mayor
Viernes 28 de noviembre
Estrellas: Rachel Boston, Brendan Penny
Un médico de pueblo pequeño se neva mientras se ofrece como voluntario en la víspera de Navidad con el recién contratado cardiólogo calificado; Allí, «se encuentran en medio de un baby boom de buena fe cuando tres mujeres, incluida la única OBGYN por millas a su alrededor, se ponen en parto en el cumpleaños más raro del año».
-
Unas vacaciones alpinas
Sábado 29 de noviembre (6 pm)
Estrellas: Ashley Williams, Laci Mailey, Julien Samani
Dos hermanas separadas se reúnen como el último deseo de su abuela de viajar a los Alpes franceses para Navidad para recrear su primer viaje allí con su abuelo. Mientras se unen como hermanas, también dejan espacio para el romance con entre una hermana y su guía de montañismo francés.
-
Una gran navidad de Ole Opry
Sábado 29 de noviembre
Estrellas: Nikki Deloach, Kristoffer Polaha, Rob Mayes, Eliza Maher, Luke Benward, Sharon Lawrence, James Denton
Cameos: Bill Anderson, Brad Paisley, Dailey y Vincent, Drew Baldridge, Jamey Johnson, Maggie Baugh, Megan Moroney, Mickey Guyton, Pam Tillis, Rhett Akins, Jinetes en el cielo, Suzy Bogguss, Tigirly Gold, T Graham Brown, T Graham Brown
La hija de un ícono de música country tardío abandonó su sueño de composición después del accidente de su padre. Todo cambia cuando el Grand Ole Opry la invita a representar a su padre, y de repente es transportada a 1995 junto con su antigua amiga.
-
La copa de Navidad
Domingo 30 de noviembre (6 pm)
Estrellas: Rhiannon Fish, Ben Rosenbaum
Después de una lesión, el sargento del personal Kelly Brandt regresa a casa durante las vacaciones y su familia la empuja a involucrarse en la Copa de Navidad anual contra la ciudad rival; Con eso, se une con el capitán de bomberos Quinn Stokley.
-
Navidad en el Catnip Café
Domingo 30 de noviembre
Estrellas: Erin Cahill, Paul Campbell
Cuando una ejecutiva de marketing se entera de que le queda el pago inicial del condominio de sus sueños, se le informó que su tía abuela dejó a su mitad de una cafetería en el estado de Nueva York. Con la esperanza de venderlo antes de las vacaciones, se encuentra con el Dr. Ben Kane, el veterinario propietario de la otra mitad y no tiene intención de cerrar.
-
Ella esta haciendo una lista
Sábado 6 de diciembre
Estrellas: Lacey Chabert, Andrew Walker
Santa y sus elfos han contratado a una firma de consultoría para ayudar a nombrar la lista traviesa o agradable. Cuando la mejor inspector, Isabel, tiene que evaluar a una niña traviesa de 11 años, no espera enamorarse de su padre viudo.
-
Single el 25
Domingo 7 de diciembre
Estrellas: Lyndsy Fonseca, Daniel Lissing
Después de que la familia de Nell cancela los planes de vacaciones en el último minuto, decide pasar la semana de Navidad divirtiéndose sola, y se cruza con su vecino, que está «felizmente desapegado».
Inspirado en la canción de Lauren Spencer Smith, «Single on the 25th»
-
Un romance de vacaciones de suite
Sábado 13 de diciembre
Estrellas: Jessy Schram, Dominic Sherwood
Durante la semana de Navidad, Sabrina Post salta a la oportunidad de escribir fantasmas una memoria para un famoso comerciante de arte en el icónico Hotel Grand Fairbanks en la ciudad de Nueva York. La semana se complica cuando se encuentra con un guapo visitante británico en el bar del hotel; Ella piensa que él es miembro de la aristocracia británica, y él cree que es una huésped rica del hotel.
-
Oy al mundo
Domingo 14 de diciembre
Estrellas: Brooke D’Orsay, Jake Epstein
Después de una ruptura de la línea de agua en el Templo Beth Am, los miembros buscan un lugar para celebrar a Hannukkah, y son bienvenidos en la Iglesia Episcopal de San José. Con la última noche de Hanukkah y la víspera de Navidad cayendo el mismo día de este año, el director del coro juvenil de St. Joseph debe asociarse con el director de coro juvenil sustituto del templo, y son viejos rivales de la escuela secundaria.
-
Unas vacaciones de preparación o descanso
Sábado 20 de diciembre
Estrellas: Hunter King, Evan Roderick
A pesar de haber tomado un descanso, la pareja Liv y Daniel habían planeado organizar a sus familias juntas para Navidad. Por lo tanto, deciden mantener sus planes originales y pretender aún estar juntos para las vacaciones.
-
El bebé navideño
Domingo 21 de diciembre
Estrellas: Ali Liebert, Katherine Barrell, Barbara Niven
«Cuando un bebé aparece en su puerta días antes de Navidad con una nota escrita especialmente para ellos, Erin y Kelly deben aprender a navegar por su nueva relación y dinámica profesional mientras cuidan inesperadamente a un recién nacido».