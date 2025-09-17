La cuenta regresiva de Hallmark para la alineación de Navidad 2025: horario completo

Canal distintivo«La cuenta regresiva a la Navidad» está de regreso con su «Sweet 16» este año. El miércoles, la red anunció la alineación de nuevas películas de vacaciones, comenzando el viernes 17 de octubre con programación 24/7.

Las películas de este año incluyen la continuación de la asociación de Hallmark con la NFL «,»,Touchdown de vacaciones: una historia de amor de Bills”Y una nueva asociación con el gran Ole Opry para «una gran Navidad de Ole Opry». En general, Hallmark ofrecerá casi 80 horas de programación nueva en 10 semanas, con nuevas películas que se estrenan todos los sábados y domingo por la noche.

Además de 24 nuevas películas, también habrá nuevos programas de televisión navideños. El 27 de octubre, la temporada 2 de «Finding Mr. Christmas» se estrenará a las 8 pm, seguida de «Baked With Love: Holiday» que se estrenará a las 9 pm de la temporada 2 de «Mistletoe Murders» se estrenará el 7 de noviembre a las 8 pm (la primera temporada, que se transmitió en Hallmark+, comenzará «Countdown to Christmas» el 17 de octubre.)

El 5 de diciembre a las 8 pm, se debutan en el libro de Jenni Bayliss, protagonizado por Mae Whitman, Lucy Eaton, Mary McDonnell y Jane Seymour.

Desplácese hacia abajo para obtener el horario completo de las películas, todo lo cual se estrenará a las 8 pm ET, a menos que se indique lo contrario: