La cuenta de Instagram de Nafa Urbach se pierde

Yakarta, Viva – Trail digital Nafa Urbach De Instagram De repente desapareció poco después de ser oficialmente desactivado como miembro del Parlamento Indonesio. La cuenta con el nombre @NafaUrbach, que generalmente es activo en las actividades para compartir, ya no es accesible para el público.

Según el monitoreo, la página de la cuenta solo muestra el mensaje «Lo siento, esta página no está disponible«. Varias cuentas de fanáticos también confirmaron la pérdida de la cuenta de la actriz que también es un ex cantante. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Antes de desaparecer, la cuenta de Instagram de NAFA es bastante grande. Tiene alrededor de 4 millones de seguidores, siguiendo más de 2 mil cuentas, y sube más de 5,300 publicaciones. La última biografía fue registrada como «miembro del Parlamento Indonesio para la Comisión 2024-2029 de la Comisión 9 Nasdem Faction».

La pérdida de la cuenta de Instagram de NAFA coincide con la noticia de su desactivación del presidente legislativo. La decisión fue transmitida por el Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh, a través del Secretario General del Partido Nasdem DPP, Hermawi F Taslim.

«En el camino de llevar a cabo las aspiraciones de la comunidad, resulta que hay una declaración de los representantes del pueblo, especialmente los miembros del Parlamento indonesio de la facción del Partido Nasdem que ha ofendido e lesionado los sentimientos del pueblo, y fue una desviación de la lucha del Partido Nasdem», dijo Hermawi en una declaración de prensa.

«Sobre la consideración de lo anterior, el DPP del Partido Nasdem declaró que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, el hermano DPP del Partido Nasdem DPP, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach, como miembros del Parlamento Indonesio de la Facción del Partido Nasdem», continuó.

El día anterior, el sábado 30 de agosto de 2025, la ex esposa de Zack Lee todavía tenía la oportunidad de aparecer en Instagram con un video que contiene una disculpa. Con una voz temblorosa y las lágrimas que casi cayeron, se disculpó con la comunidad en general.

«Assalamualaikum Werohmatullah Wabarokatuh. Saludos Principales. Buenas noches. Con toda la humildad y el respeto que es tan bueno para todas las personas indonesias», dijo Nafa mientras contiene lágrimas.

«Nafa Indria Urbach se disculpa profusamente por cada palabra que sale de mi boca que lastima los corazones del pueblo indonesio. Presumiblemente hay un gran perdón para que yo me perdone», continuó.