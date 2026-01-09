La cuarta temporada de The White Lotus se rodará en el hotel de lujo de Saint-Tropez

Como mike blanco todavía está en medio de la escritura de lo anticipado Temporada 4 de «El loto blanco» Variedad se ha enterado de que la exitosa antología se rodará en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo llamado Château de La Messardière en Saint-Tropez, en la Costa Azul.

El castillo de La Messardière, ubicado en 32 acres de pinos, cipreses y jazmines, es parte de Airelles Collection, un grupo de hoteles de cinco estrellas propiedad de Stéphane Courbit, quien también es el fundador y presidente de Banijay Group (“Survivor”, “Peaky Blinders”). HBO no hizo ningún comentario.

Las suites de la propiedad de lujo cuestan entre $ 3,000 y $ 8,000 (y más) por noche, y el hotel incluye un spa, acceso a la playa en traslado Rolls-Royce, restaurantes, actividades deportivas y un campamento para niños.

El rodaje de la temporada 4 comenzará a finales de abril y continuará hasta finales de octubre. Variedad También ha aprendido. Al igual que con otras temporadas, esta no se rodará completamente en una sola propiedad, ya que White es meticuloso a la hora de crear fondos únicos que combinen diferentes lugares. Como tal, el Château de La Messardière es uno de los varios lugares que albergarán la producción de HBO. La historia se desarrollará a lo largo de la Riviera francesa, y algunas escenas también se filmarán en un hotel de París.

La trama permanece en secreto, además de que HBO confirmó que una vez más seguirá a un grupo de huéspedes y empleados del hotel durante una semana, pero las fuentes dicen que el Festival de Cine de Cannes podría ser parte de la historia. Teniendo en cuenta que el espectáculo se centrará en la Riviera durante el festival, que se celebrará del 13 al 26 de mayo, ciertamente suena plausible.

El casting para la cuarta temporada está en marcha y un gran número de actores franceses han hecho la prueba. Como Variedad reportado el mes pasadoAlexander Ludwig (“Earth Abides”, “Vikings”) y AJ Michalka (The Goldbergs, Super 8″) son los primeros nuevos miembros del elenco anunciados para el programa. Hasta ahora, sólo tres miembros del elenco han aparecido en más de una temporada: Jennifer Coolidge, quien interpretó a Tanya McQuoid en las temporadas 1 y 2; Natasha Rothwell, quien interpretó a Belinda Lindsey en las temporadas 1 y 3; y Jon Gries, quien interpretó a Greg Hunt en las tres temporadas.

La tercera temporada ambientada en Tailandia, que también protagonizó Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell, Jason Isaacs, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Sam Nivola y Patrick Schwarzenegger, obtuvo ocho nominaciones al Emmy por actuación. “The White Lotus” cuenta con la producción ejecutiva de White, David Bernad y Mark Kamine.