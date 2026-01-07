La cuarta temporada de ‘Monster’ de Ryan Murphy elige a Joey Pollari

Actor Joey Pollari permanecerá en el negocio de Ryan Murphy y se unirá a la próxima temporada del supercreador de la franquicia del asesino a sangre fría “Monster”.

Pollari protagonizará “Monstruo: La historia de Lizzie Borden» Variedad ha aprendido exclusivamente. Se une a un elenco que incluye a Ella Beatty (hija de Warren Beatty y Annette Bening), Charlie Hunnam (de “Monster: The Ed Gein Story”), Rebecca Hall y Vicky Krieps.

Pollari interpretará a John Morse, el tío del infame asesino acusado del hacha. Beatty interpretará el papel principal, con Hunnam como su padre Andrew y Hall como su madrastra Abby. El próximo capítulo de la antología de Murphy examinará el infame crimen estadounidense, su juicio y sus consecuencias.

Pollari acaba de ser visto en “Ed Gein” en un papel destacado como la estrella de “Psycho”, Anthony Perkins. El siguiente es “The Beauty” de FX, otro proyecto de Murphy sobre una enfermedad de transmisión sexual que hace que sus víctimas sean hermosas antes de volverse fatal. Hall también protagoniza la serie con Evan Peters, Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Bella Hadid y Anthony Ramos. El proyecto está basado en la serie Image Comics del mismo nombre de Jeremy Haun y Jason A. Hurley. La serie de 11 episodios llega el 21 de enero.

Los créditos anteriores de Pollari incluyen “Love, Simon” de Fox y la serie de ABC de 2015 de John Ridley “American Crime”. Nacido en St. Paul, Minnesota, Pollari trabajó de manera constante cuando era joven en programas como “Cold Case” de CBS y en la película original de Disney “Skyrunners”.

Está representado por Atlas Artists y Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein.