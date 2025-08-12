La crueldad de las redes sociales inspiró el villano ‘nadie 2’

Bob Odenkirk enviado Sharon Stone una nota pidiéndole que esté en «Nadie 2«Después de conocerse por primera vez en los Globos de Oro.

«Ella fue amable conmigo, me dijo, me dijo y pensé: ‘¡Santa vaca, Sharon Stone!'», Me dijo Odenkirk el lunes en el estreno de «Nadie 2» en el Teatro Chino TCL en Hollywood. «Luego tuvimos este gran villano y parte de la diversión de esto para mí es que quiero que un tipo normal termine en una película de James Bond. Comienza en el mundo real, termina en una película. Y necesitamos un gran villano, una gran presencia, una gran personalidad. Me preguntaba si Sharon estaría dispuesto a ser eso y dijo que sí … ella posee el tercer acto por completo».

La secuela de «Nobody» de 2021 encuentra al personaje asesino de Odenkirk, Hutch Mansell, enfrentando a Stone como el malvado contrabandista Lendina. Los dos inesperadamente se cruzan cuando Hutch lleva a su familia de vacaciones a un parque acuático.

Stone dice que su trabajo como Lendina se inspiró al mirar bien el mundo de hoy. «Soy madre de tres hijos, y cuando pasas por este tipo de clima y a través de Covid y a través de este ataque de lo que sucedió con las redes sociales con tres niños que se han convertido en hombres jóvenes, hay muchos sentimientos acumulados sobre muchas cosas que puse en la pantalla», me dijo. «No estoy muy contento con lo que sale de las redes sociales, y quería retratar esa crueldad, la falta de cualquier tipo de cuidado o sentido de responsabilidad. No hay empatía, y esto se está convirtiendo en un clima que la gente está empezando a pensar que es correcto porque es algo que vio en un videojuego. Así que me basé en eso porque lo he tenido con eso, realmente si hubiera hecho eso, así que quería demostrarlo porque me vio lo que era el Zeitgeist en eso.

Ella continuó: «Eso es muy importante para mí cuando voy a dar un paso adelante y interpretar a alguien que está matando a un montón de personas, porque incluso cuando mis hijos eran pequeños y jugaban a los soldados de juguete, les hice una unidad de puré porque estoy como, ‘estás matando’ … Quería que mis hijos tengan una realidad ética porque puedes hacer el sentido de los juguetes, pero me pondrán una pistola de una pistola y que te quitan la casa, así que tienes que hacer una realidad ética. Entonces, cuando los toco, quiero que se adhieran a algo en el espíritu de que la gente dejará el teatro en marcha: ‘Hombre, eso fue genial, pero wow’ «.

Bob Odenkirk, Sharon Stone en el estreno de Universal Pictures «Nobody Nobre 2» de Los Ángeles se celebró en el TCL Chinese Theatre el 11 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

Variedad a través de Getty Images

La piedra nominada al Oscar dijo que «le gustaba recibir las llamadas» de que «podría haber ido demasiado lejos».

«¿En serio? Mira a tu alrededor. ¿En serio?» Ella continuó. «¿Qué crees que está demasiado lejos? Creo que deberías despegar, huevos y pankey».

Mientras tanto, Stone también reveló que Ella comenzará a disparar «Euphoria» Temporada 3 en un par de semanas. «Soy un gran admirador de todos los niños que están en ese programa, pasado y presente, y siento que han golpeado algo que es muy, muy importante», dijo sobre la serie HBO de Sam Levinson. «Es algo que necesitamos ver y entender y estoy agradecido de ser parte de eso».

Stone dijo que no se le permitió hablar sobre quién está tocando en el programa. Se une a la serie junto a los nuevos miembros del elenco Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten. Las estrellas que regresan incluyen Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo y Dominic Fike.