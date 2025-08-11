La cronología del relato del Presidente de Mui Cholil Nafis está bloqueada por PPATK, ahorra fondos de RP. 300 millones

Yakarta, Viva – Ola de bloqueo de cuentas por el centro de informes y análisis de transacciones financieras (Ppatk) continúa. Después de Ustaz das’ad latif, ahora es el turno del presidente Mui División de Da’wah y Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafisquien afirmó que su cuenta fue bloqueada.

Según él, la cuenta no era para beneficio personal, sino que pertenecía a la fundación que manejó.

Kiai Cholil explicó que la cuenta de la fundación no se usó para las transacciones desde el comienzo del año y solo funcionó como un lugar para almacenar fondos. El dinero almacenado en él alcanzó alrededor de RP. 300 millones.

«En realidad, no se bloqueó mi cuenta personal, sino una de las cuentas en nombre de mi base, que la precisión desde principios de año no se usó transacciones, solo para guardarla», dijo Cholil Nafis en una declaración escrita en su cuenta de Instagram, lunes 11 de agosto de 2025.

Agregó que el bloqueo solo se descubrió cuando la fundación estaba a punto de transferir fondos.

«El martes pasado, cuando la Fundación quería transferir las necesidades de transacción, resultó ser confirmado para mí porque había sido bloqueada. Incluyendo la cuenta de Eormant», agregó Cholil.

Este caso sobresale en el medio del informe PPATK sobre los resultados de la cuenta inactiva o la cuenta inactiva. El jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana, dijo que su partido encontró 2,115 cuentas inactivas en las agencias gubernamentales, de un total de 122 millones de cuentas desempleadas que habían sido bloqueadas temporalmente.

Los detalles, 756 cuentas latentes se encuentran en bancos de himbara, mientras que otros 1.359 se extienden en otros bancos. El valor total del saldo de la cuenta latente en las agencias gubernamentales alcanzó más de RP500 mil millones.

«Con un saldo total de la cuenta inactiva en las agencias gubernamentales que alcanzan más de RP 500 mil millones», dijo Ivan en una discusión con los medios de comunicación en su oficina, jueves 7 de agosto de 2025.

El saldo de la cuenta inactiva en Himbara Bank se registró en RP169,375,653,891, mientras que en otros bancos alcanzó RP361,188,267,442.

PPATK también reveló la existencia de 10,4 millones de cuentas de asistencia social latente (Bansos) con indicaciones de fondos no canalizados hasta RP2.1 billones. La mayoría de estas cuentas han estado inactivas durante más de tres años con un saldo promedio de RP1-2 millones.

«Encontraré 9,323,038 cuentas con estado inactivo cuyas transacciones ya no están activas durante 3 años, con un saldo de RP 1.421,427,802,325 y con un rango de saldo de hasta Rp 1 millón en su cuenta», dijo Ivan.

Además, hay otras 520,119 otras cuentas inactivas que también están inactivas durante más de tres años con un saldo total de RP692,999,793,705 y el saldo promedio está en el rango de RP1-2 millones.