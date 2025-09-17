La cronología del hijo de Ricky Prime se cae del piso dos, los ojos magullados y las manos agrietadas

VIVA – Las noticias desagradables provienen de la pareja de celebridades Ricky Perdana y Chaca Takya. Su único hijo, Kenizio Alluca Perdana, o conocido familiarmente, tuvo un accidente grave después de caer del segundo piso en su casa. El incidente que sucedió al niño de dos años dio como resultado varias lesiones, incluidos los ojos magullados y las grietas en las manos.

Leer también: Kadin Indonesia apunta a la renovación de 500 casas completadas en abril de 2026



En un programa de televisión, Ricky Perdana reveló la cronología completa de los desafortunados eventos que sucedieron a su hijo.

Según Ricky, el accidente ocurrió el viernes por la tarde alrededor de las 16:30 WIB. En ese momento, Zio acababa de terminar de bañarse y su cuidador estaba ordenando juguetes. Mientras tanto, Zio jugó en el área de las escaleras en el segundo piso. Ricky explicó que su hijo había llamado a su madre que estaba viendo televisión abajo.

Leer también: Responda desafíos globales, DPD RI Iniciación del Movimiento Nacional de Seguridad Alimentaria



«Ha terminado después de tomar una ducha, pero el juguete está completo. Está adiós con su madre (desde el segundo piso)», dijo Ricky Perdana, citando espectáculos de YouTube, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Netanyahu admitió que Israel comenzó a ser condenado al ostracismo por el mundo, pidiendo a su gente que sea total independiente



Sin embargo, en ese momento ocurrió el desastre. Zio accidentalmente cayó al margen de la sostenimiento de las escaleras y cayó de una altura.

«Al margen (hay un agujero), inmediatamente se hundió», dijo Ricky.

Al escuchar los gritos de Chaca, Ricky, que se sorprendió de inmediato corrió hacia la fuente del sonido y descubrió que su hijo estaba en su estómago.

«Inmediatamente me sorprendió, tan pronto como corrí, ya vi a mi hijo (se cayó sobre su estómago)», dijo.

Este evento dejó un profundo arrepentimiento por Ricky, quien sintió un fracaso como padre. Se culpó a sí mismo por no poder cuidar bien a su hijo.

«La primera experiencia es un padre, quiero culpar a cualquiera que no pueda, porque esto es mi culpa. Yo, como padre, no puedo cuidar a los niños», dijo.

Sin embargo, hay buenas noticias de los resultados de los exámenes médicos. Después de someterse a MRI, Zio fue declarado no experimentar una lesión grave en la cabeza.

«Ningún cerebro se sacude, sin sangrado grave en su cabeza, por lo que estoy agradecido», dijo Ricky en un tono agradecido.

Sin embargo, Zio todavía sufrió varias lesiones físicas debido al impacto duro.

«Es solo que la colisión está en la templo superior izquierdo agrietado, la mano derecha no está rota sino agrietada y su ojo derecho está magullado», concluyó Ricky.

La condición de Zio ahora está mejorando, y la pareja Ricky Perdana y Chaca Takya se sienten aliviadas porque su hijo no sufrió peores lesiones.