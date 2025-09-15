La cronología del descubrimiento de un estudiante asesinado por un adolescente en Ciracas Boarding House

Yakarta, Viva – La policía revela la cronología del descubrimiento alumno Del este de Nusa Tenggara, con las iniciales IM (23) que fue asesinada en la pensión, Jalan H. Yusin, Gang Muchtar, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Kanit Reskrim Polsek CiracasIptu Hasnan Nasruki dijo, inicialmente, según el testimonio de testimonio en el lugar, la víctima tuvo una pelea con su novia.

«Según los resultados de la escena del crimen y el testimonio de los testigos, la víctima estuvo involucrada en una pelea con su novia con las iniciales FF (16). El testigo escuchó la conmoción alrededor de las 01.30 WIB», dijo Hasnan, en su declaración.

Luego, la víctima también escuchó que había expulsado a los presuntos perpetradores de su habitación. Pero por la noche, la víctima fue encontrada muerta en su pensión.



Ilustración del asesinato. (Informe U) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

«Y había expulsado a los perpetradores de la habitación de la víctima. Sin embargo, en la noche alrededor de las 22:00 WIB, la víctima fue encontrada muerta por su vecino», explicó Hasnan.

Además, cuando se revisó, la víctima fue encontrada boca abajo en la habitación con una condición corporal llena de moretones, especialmente en el cuello, la cara y la mano.

«La policía sospecha que la víctima murió debido a la violencia física. También se encontró evidencia en forma de una unidad de teléfono móvil en el lugar. Además, el cuerpo de la víctima fue llevado al Hospital de Policía de Kramat Jati para un examen más detallado», dijo Hasnan.

Para ser conocido, una persona adolescente Las iniciales FF (16) fueron arrestados por la policía después de ser sospechoso de persecución de un estudiante con las iniciales IM (23) en Ciracas, East Yakarta.

El adolescente fue arrestado por la policía en su casa para ser asegurado en la estación de policía de Ciracas.

«Arrestamos a los presuntos perpetradores, FF (16) el sábado (9/13/2025) alrededor de 00.5 WIB», dijo la policía de Kasat Reskrim Metro East Yakarta, AKBP Dicky Fertoffan.

Se sabe que la víctima de IM es un estudiante de Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT).

En la actualidad, los perpetradores están incluidos en la categoría de niños que se ocupan de la ley (ABH). Sin embargo, Dicky no ha mencionado el estado del adolescente si se ha convertido en un sospechoso o no.

En la actualidad, la policía todavía está explorando este caso y coordinando con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Yakarta.

Tvonews / ar spray