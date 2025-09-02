La cronología del descubrimiento de cinco familias enterradas en Indramayu

IndramayuVIVA – La policía de Indramayu Resort (Polres) investigó el caso del descubrimiento de cinco cuerpo Una familia enterrada en un pozo alrededor Casa Estaban en Paoman Village, Indramayu, West Java, el lunes por la noche, 1 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía de Perú comenzó a investigar a los diplomáticos de la República de Indonesia



El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la policía de Indramayu, AKP Tarno en Indramayu, dijo el martes que este caso fue revelado después de que los residentes locales informaron un olor enorme de la casa de la víctima que había estado cerrada durante varios días.

«Después de ser examinado, en la parte trasera de la casa encontró un montículo de tierra. Cuando cavaron, los oficiales encontraron cinco cuerpos enterrados (en una madriguera) que consta de tres adultos y dos hijos», dijo.

Leer también: El canciller de Unisba llamado disturbios en Jalan Tamansari no realizado por los estudiantes, pero fue infiltrado por una multitud desconocida





Bolsa de cadáver. Foto de ilustración.

Mencionó que las cinco víctimas supuestamente eran una familia quienes ocupan la casa, así como la identidad completa aún está en el proceso de verificación del investigador.

Leer también: El diplomático de RI en la embajada indonesia en Lima fue reportado muerto por OTK



A los efectos de la investigación, la policía solicitó información de cinco testigos, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado al Hospital Bhayangkara Losarang Indramayu para el proceso de identificación y autopsia.

«Se estima que la víctima murió unos días antes de que se encontrara. El resultado exacto de la muerte está esperando los resultados de la autopsia», dijo.

Explicó en la escena del crimen del caso (TKP), se habían asegurado una serie de pruebas en forma de azadas, pequeños cubos, sábanas y lona azul que tenía manchas de sangre.

«Por la supuesta pérdida de las pertenencias de las víctimas, la Unidad de Investigación Penal de la Policía de Indramayu todavía lo lleva a cabo», dijo.

Hasta ahora, la Policía Regional de Indramayu todavía está explorando el motivo del caso e identificando a los perpetradores sospechosos de estar involucrados en el incidente.

Anteriormente, el caso del descubrimiento de los cinco cuerpos hizo a los residentes y sospechaba que el incidente estaba relacionado con el crimen de robo.

Un residente llamado Ami (35) dijo que estaba conmocionado, cuando descubrió que su vecino fue encontrado muerto en una condición enterrada.

Dijo que antes del incidente, dos autos de recogida se detuvieron frente a la casa de la víctima el sábado 30 de agosto. Esto causó el supuesto evento que había ocurrido tres o cuatro días antes de que se encontrara el cuerpo.

Según él, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un agujero cerca del árbol de jackfruit dentro de la casa.

«Dijo robo. Había cinco víctimas, compuestas por padres, madres, padre, la ley, niños pequeños y bebés de ocho meses», dijo Ami. (Hormiga)