La cronología del brigadier MNS fue empapada con vino de palma y golpeado por el jefe de policía debido al difunto MotoGP Mandalika Apple

Asesinado, vivo – Jefe de policía de KediriEl inspector de policía One (IPTU) Pulung Anggara Satria Putra, fue reportado a la Policía Regional de West Nusa Tenggara (NTB) por presunta persecución de Brigadir MNS Alias ​​Muhammad Nurul Solihin, miembro de la policía de West Lombok Satreskrim. Se dijo que la violencia ocurrió después de que el Brigadier MNS llegó tarde después de la seguridad de Motogp Mandalika Apple, viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: El gobierno ha advertido que la comunidad no está tentada



El incidente comenzó cuando el brigadier MNS llegó tarde a la Apple de seguridad y luego se enfrentó a la Policía de West Lombok Propam para someterse al proceso de inspección. Después de eso, tuvo la buena fe para encontrarse con el jefe de policía de Kediri para disculparse, pero en cambio se convirtió en víctima de la paliza y el riego del vino o el licor tradicional.

Leer también: Purbaya rechazó la propuesta del gobernador para que el salario del ASN regional fue asumido por el centro



«Después de ser derrotado, la víctima había regresado a su casa para cambiar la ropa y regresó a la tarea al campo. Durante la tarea, la víctima cayó de repente y había vomitado, por lo que fue llevado de urgencia al Centro de Salud de Labuapi», dijo el abogado de la víctima, Dr. Asmuni, martes (7/10/2025).

Debido a que su condición empeoró, el Brigadier MNS fue remitido al Hospital Bhayangkara en Mataram. «Los resultados del registro médico, su corazón está perturbado. Hasta ahora la víctima todavía está recibiendo tratamiento médico en el Hospital Bhayangkara en Mataram», dijo Asmuni.

Leer también: Se hunde en el bote de pesca en las mil islas, 5 personas desaparecidas



El Director del Comisionado de Investigación Penal General de la Policía Regional de la NTB, Syarif Hidayat, confirmó la existencia de un informe sobre la persecución que involucra al oficial de policía activo. «Sí, información (más claramente) al Jefe de Relaciones Públicas (Policía Regional de NTB)», dijo en Mataram.

El abogado de la víctima agregó, el informe oficial a la Policía Regional de NTB se realizó en base al número de carta LP/B/143/X/2025/SPKT/POLDA NTB con fecha del 3 de octubre de 2025. «El reportero en este caso la familia de la víctima (Brigadier MNS)», dijo.

El informe se presentó porque la familia de la víctima se opuso a las acciones reportadas que golpearon y enjuagaron el vino al brigadier MNS para causar alteraciones en el plexo solar, el corazón y la cabeza. «Su corazón y acidez estomacal, y le dolían la cabeza porque fue golpeado por usar manos y pies», dijo Asmuni.

Además de los resultados de un examen médico, el informe también estuvo acompañado por el testimonio de testigos que se dijo que había experimentado un tratamiento similar del jefe de policía de Kediri. «El testigo es que los miembros también reciben el mismo tratamiento de la parte informada. La persona en cuestión (testigos) ha proporcionado información en la policía regional de NTB», dijo. (ENTRE)