La cronología del antiguo empleado de Ashanty atrapó a Tilep Money Rp2 mil millones, inicialmente desafiándolo hacia atrás

VIVA – caos entre Ceniza Con su antiguo empleado, la presidenta de AYU Nurisa, quien luego fue ampliamente reportada, ahora entrando en una nueva fase. La ceniza a través de su asesor legal, Indra Tarigan, dio una firme aclaración sobre la acusación de privación de activos.

Esta aclaración en realidad reveló que el presidente de AYU, Nurisa, fue el primero en participar en el presunto delito grave: malversación de fondos de la compañía hasta Rp2 mil millones.

Esta polémica se originó en la acusación de Ayu President Nurisa a través de su abogado que dijo que Ashanty y dos de sus empleados se apoderaron de los activos. Acusaron a Ashanty para confiscar una serie de artículos personales de AYU, incluida una unidad de iPhone 15 Pro, una computadora portátil Lenovo IdeaPad, KTP, BCA ATM y número de cuenta. Este informe ha sido publicado en la policía de South Tangerang y la Policía del Metro del Sur de Yakarta.

Sin embargo, Indra Tarigan explicó la cronología inversa. Según él, la acusación de privación de activos fue una «calumnia cruel» que se elevó deliberadamente para encubrir el crimen cometido por la presidenta de Ayu Nurisa.

Indra Tarigan explicó que este caso comenzó a revelarse en mayo de 2025, cuando la gestión de Ashanty era consciente de las irregularidades en la cuenta de la compañía. Grandes cantidades de fondos que deberían haber desaparecido.

«Mayo de 2025, ¿cómo es que la cuenta de la compañía está vacía? Pedimos el verdadero reconocimiento de la Sra. Ayu (el departamento de finanzas), ¿realmente está tomando el dinero de la compañía?» Dijo Indra Tarigan, citando la intensa investigación de YouTube, domingo 5 de octubre de 2025.

El presidente de AYU, Nurisa, que luego estaba sirviendo en el departamento de finanzas, inicialmente dio una difícil refutación. De hecho, mostró una actitud desafiante hacia la gerencia.

«(AYU) incluso desafió a la Sra. Ashanty y la gerencia de la compañía entregó las computadoras portátiles y los teléfonos móviles para ser examinados, por lo que es más o menos», dijo Indra Tarigan.

Sin embargo, el drama de esta disputa no duró mucho. Después de pasar por un proceso de examen interno más intensivo, la presidenta de AYU, Nurisa, finalmente admitió sus acciones. La sorprendente confesión ocurrió el 24 de mayo de 2025.

«El 24 de mayo, reconoció que el dinero de la compañía con malversación de la compañía era de aproximadamente alrededor de RP2 mil millones», agregó.

Después de reconocer sus errores, la presidenta de AYU Nurisa hizo un certificado oficial. La carta contiene reconocimiento por escrito sobre la malversación de fondos que ha realizado. Más tarde, esta carta fue hecha como una fuerte evidencia de Ashanty para refutar todas las acusaciones dirigidas a él.