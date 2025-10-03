La cronología de Vadel Badjideh fue sentenciada a 9 años de prisión debido a casos de relaciones sexuales y abortos

VIVA – El mundo del entretenimiento se vio conmocionado nuevamente por una noticia impactante con la sentencia de Vadel Alfajar Badjidh, una bailarina y celebridad Tiktok, por el caso de las relaciones sexuales y el aborto de niños de artistas controvertidos Nikita Mirzani.

La sentencia se anunció en el juicio el miércoles 1 de octubre de 2025, que llamó a Vadel culpable y sentenció 9 años de prisión y una multa de RP1 mil millones.

Esta decisión puso fin a una serie de procesos legales que se implementaron desde que se publicó el primer informe. La siguiente es la cronología del caso Vadel Badjideh Para hacerlo sentenciado a 9 años de prisión.

El informe comienza desde la familia

Este caso comenzó con un informe presentado por Nikita Mirzani a la policía en septiembre de 2024

El informe que se registró en la estación de policía del sur de Yakarta estaba sobresaliendo al público después de que Nikita Mirzani recibió evidencia preliminar en forma de fotos de LM en una condición de embarazo de un testigo con las iniciales C.

Además, se reveló que incluso se le pidió a la víctima que abortara dos veces.

Determinación del sospechoso y el proceso de detención

Después de pasar por un proceso de investigación intensivo que tomó unos seis meses, la policía llamó a Vadel Badjidh como sospechoso. La determinación del estado del sospechoso por la Policía del Metro del Sur de Yakarta ocurrió el jueves 13 de febrero de 2025.

Después de someterse a un caso, las autoridades detuvieron inmediatamente a Vadel, marcando el inicio de un nuevo capítulo en este proceso legal.

La primera audiencia a las demandas del fiscal

El viaje de este caso continúa a la corte. Antes del juicio inaugural, Vadel tuvo un período de detención temporal durante 20 días, del 3 al 22 de junio de 2025, en el Centro de Detención Cipinang.

El juicio inaugural del presunto aborto y relaciones sexuales de menores finalmente se celebró en privado el 25 de junio de 2025.

Después de escuchar la declaración del acusado en la audiencia inaugural, el fiscal (JPU) transmitió sus demandas en la segunda audiencia celebrada el lunes 1 de septiembre de 2025. El fiscal exigió a Vadel con una sentencia bastante severa, que fue de 12 años de prisión, además de una multa de RP1 Billon.

Decisiones de veredicto y puntos de peso

El pico de esta serie de juicios fue la sesión de lectura del veredicto el miércoles 1 de octubre de 2025. El panel de jueces declaró que Vadel era legal y convincentemente culpable de haber cometido un delito penal, utilizando el engaño y una serie de mentiras para lanzar actos de relaciones sexuales y abortos.

Por sus acciones, Vadel fue sentenciado a 9 años de prisión y una multa de RP1 mil millones. En la decisión, el panel de jueces también estipuló que si el demandado no tenía una capacidad financiera para pagar una multa, la sentencia se reemplazaría con prisión adicional por 3 meses.

La sentencia de la prisión que Vadel vivió se reducirá por el período de arresto y detención que había aprobado durante el proceso de juicio.

Vadel Badjideh fue acusado de múltiples artículos, incluido el artículo 81 Párrafo 2 Jo Artículo 82 Párrafo 1 de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil, el artículo 77a párrafo 1 de la Ley de Protección Infantil y el artículo 348 del Código Penal. Si bien el proceso legal tiene lugar, se sabe que la víctima con las iniciales LM estaba bajo la supervisión y protección de las más cercanas a Nikita Mirzani. Este caso está en un foco de atención, recordando la importancia de la protección contra los menores.