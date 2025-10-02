La cronología de Starren de Jeon Hye Bin en Bali hasta que desaparecieron Rp170 millones

VIVA – Actriz surcoreana, Jeon Hye BinConocido a través del drama Beyond the Bar, recientemente compartieron experiencias desagradables mientras estaba de vacaciones en Bali. A través de cargas en Instagram, recordó a otros turistas que tuvieran más cuidado después de que perdió dinero en grandes cantidades debido al robo de tarjetas de crédito.

El incidente ocurrió el 2 de octubre de 2025, cuando Jeon Hye Bin estaba en el área de Ubud, Bali. En su carga, mostró un mapa de ubicación y escribió un mensaje para que las personas pudieran tener cuidado al viajar en Bali. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

La actriz explicó que su tarjeta de crédito fue robada en el área y en menos de 10 minutos, los perpetradores lograron realizar transacciones hasta ₩ 15 millones de KRW o alrededor de Rp170 millones.

«Mi tarjeta de crédito fue robada en esta área, y alrededor de Rp170 millones fueron facturados. Todos en Ubud y quién planearon viajar aquí en el futuro cercano, tenga cuidado. Esto sucede en 10 minutos después de que la tarjeta se pierde». escribió Jeon Hye Bin a través de sus redes sociales citadas el jueves 2 de octubre de 2025.

Durante el incidente, Jeon Hye Bin estaba disfrutando de unas vacaciones familiares en Indonesia con su esposo que trabaja como dentista y su hijo. Estas vacaciones son al mismo tiempo una celebración del tercer cumpleaños del niño.

En la carga anterior, dijo que este momento era muy especial porque al mismo tiempo marcó tres años que se convirtió en madre. Curiosamente, Jeon Hye Bin también mencionó que él y su esposo se casaron en Ubud hace unos años, por lo que regresó al lugar para traer recuerdos emocionales.

Desafortunadamente, la felicidad de las vacaciones debe ser empañada por el incidente de robo que experimentó. Aun así, Jeon Hye Bin todavía elige compartir esta experiencia abiertamente para que pueda ser una advertencia para otros turistas que vienen a Bali, especialmente en el área de Ubud, que de hecho es un destino favorito para los turistas extranjeros.