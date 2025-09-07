La cronología de Nandi Juliawan fue encontrada muerta en su casa

Garut, Viva – La triste noticia vino del mundo del entretenimiento en el país. Actor Encuestar En la serie de matones de pensiones, Nandi Juliawan morir.

Esta triste noticia fue compartida por el colega de Nandi Juliawan en el matón de pensiones de telenovela, Abenk_marco, en su cuenta de Instagram.

«Un amigo más va a los matones de pensión de telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para usted, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte se le dio paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, basado en información de La estación de policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, Nandi Juliawan, fue encontrado suicida el sábado por la noche 6 de septiembre de 2025. El propio Nandi fue encontrado por primera vez por su esposa en su casa después de vender en el área de Garut City.

La esposa, dijo el AKP Joko, descubrió que Nandi Juliawan ya estaba colgado por el paralizador al lado de las escaleras.

«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.

La policía revisó inmediatamente la escena después de recibir un informe de la esposa de Nandi Juliawan. Al llegar al lugar, la policía descubrió que Nandi estaba en condiciones de vida.

Nandi también fue enterrado de inmediato esa noche después de ser encontrado muerto por su esposa. Por otro lado, la familia también es reacia a hacer una autopsia.

«La familia rechaza una autopsia», dijo.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.