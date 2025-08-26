La cronología de los ciudadanos de NTT fue disparado por Timor Leste Aparato al mantener los límites estatales

Timor central norteVIVA – Choque De borde RI Dan Leer Timor La existencia en Tapal 36, Nino Hamlet, Imbate Village, Bikomi Nilulat District, North Central Timor Regency (TTU), East Nusa Tenggara (NTT) estalló el lunes 25 de agosto de 2025.

Choque Lo que estalló nuevamente a las 09.00 Wita, causando que un ciudadano indonesio llamado Paulus Oki sufriera un disparo translúcido en el hombro derecho. Rápidamente fue llevado de urgencia al hospital y su condición era estable.

Este conflicto es desencadenado por el límite del estado, de modo que los dos campamentos se desafían mutuamente a luchar. Los residentes de RI lograron repeler el grupo Timor Leste. Pero los residentes de Timor Leste se fueron por un momento y luego regresaron con varias fuerzas de la Unidad de Patrulla Fronteriza de la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Jefe de policía de North Central Timor, AKBP Eliana Papote verifique la ubicación del choque

La tensión era inevitable. Los ciudadanos indonesios, con un total de 24 personas feroces contra machetes y piedras, de repente escucharon sobre ocho disparos de armas de UPF Timor Leste.

«Basado en el testimonio de los testigos indonesios en el lugar, hubo alrededor de 8 erupciones de armas. Como resultado, un residente llamado Paulus Kaet Oki sufrió una herida de desglose en el hombro derecho», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía del Norte Central Timor, Ipda Markus Wilko Mitang fue contactada el martes 26 de agosto, 2025.

Añadió IPDA Markus, los oficiales de la policía de TTU realizaron una escena del crimen y encontraron evidencia en forma de 8 conchas de bala y 1 proyectil de armas largas y barrilas.

Kapolres North Central Timor, AKBP Eliana Papote acompañada de Dansatgas Pamtas Ri-Rdtl Lt. Coronel Arh Reindi Trisetto Nugroho y Dandim 1618/TTU El teniente coronel Arm Didit Prasetyo Purwanto junto con el personal combinado del Tni-Polri se despliega para llevar a cabo la seguridad para llevar a cabo la seguridad para llevar a cabo la seguridad.

A las 16:10 Wita, la situación fue controlada y declarada con éxito propicio, de modo que todo el personal conjunto dejó la ubicación. «Un total de 24 ciudadanos indonesios involucrados en el incidente fueron interrogados por la policía de TTU para una mayor investigación», dijo IPDA Markus.

«El proceso de recolección de declaraciones de testigos de la estación de policía de TTU aún está en curso. La coordinación entre las agencias tanto las agencias TNI-Polri como fronteriza continúan siendo llevadas a cabo para evitar la recurrencia de eventos similares en el futuro», agregó.

Esta es la segunda vez el tiroteo de los residentes de Timor Leste contra los residentes fronterizos. Anteriormente, el 17 de agosto de 2025, se produjo un incidente en la muerte de un ciudadano indonesio (WNI) de Belu Regency, NTT, debido a que Timor Leste residentes cuando cazaba animales en la zona fronteriza de Timor Leste.

Los residentes mantienen 12 hectáreas de tierra habitual en la frontera



Los residentes de NTT, Paulus Oki, víctimas del tiroteo en la frontera de Timor Leste

Según la explicación de Marcel Sara de la Agencia Regional de Gestión de Fronteras, la ubicación del pilar en disputa es un ex límite administrativo de la Provincia East Nusa Tenggara (NTT) con Timor Oriental durante el Timor Oriental todavía es parte de la República de Indonesia.

Después de la independencia de Timor Leste en 2005, la República de Indonesia y la República Democrática de Timor Leste (RI -RDTL) acordaron el límite estatal basado en la línea de demarcación de la herencia colonial de Dutch Portuguese.

Este acuerdo es la base del pilar de desarrollo por Timor Leste, pero fue rechazado por los residentes locales porque reclamaron la tierra como un derecho habitual que habían logrado durante años.

Hay alrededor de 12.56 hectáreas de tierra propiedad de indonesios que se ven potencialmente afectados si el pilar del límite se mueve de acuerdo con las coordenadas del acuerdo RI -RDTL. «Por lo tanto, esta ubicación es una disputa durante mucho tiempo, no hay un punto de reunión entre los dos países para que las coordenadas no sean definitivas hasta ahora», explicó IPDA Markus.

Informe Jo Kenaru/ NTT