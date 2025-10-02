La cronología de LM está tratando de abortar 2 veces después de ser impregnada por Vadel Badjideh, llevando la medicina al sangrado

VIVA – casos penales que arrastran los nombres Vadel Badjideh y princesa Nikita MirzaniLM, llegando a la ronda final en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el 1 de octubre de 2025.

Vadel Badjideh, quien fue el acusado en el caso de relaciones sexuales de menores y abortos, fue sentenciado a nueve años de prisión y una multa de Rp1 mil millones en subsidair tres meses de prisión. La decisión del panel de jueces al mismo tiempo reveló la cronología pionera y la desesperación de LM para abortar su útero.

Antes de leer el veredicto, el presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta jueces en detalle explicaron los hechos que se revelaron durante el juicio. Uno de los hechos más sorprendentes es la existencia de dos esfuerzos de aborto realizados por las víctimas infantiles de LM en mayo y junio de 2024.

Este esfuerzo es una consecuencia de las relaciones sexuales reconocidas por el panel de jueces que han ocurrido más de diez veces entre LM y el acusado Vadel Badjidh.

El juez explicó que el acusado Vadel Badjideh conocía estos esfuerzos. En el primer esfuerzo de aborto realizado en mayo de 2024, Vadel, según los informes, solo vio la sangre unida al hijo de la víctima después del sangrado.

«Para el primer aborto, el acusado solo vio la sangre unida al hijo de la víctima después del sangrado», dijo el presidente del panel de jueces en una audiencia en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Sin embargo, el segundo intento en junio de 2024 fue mucho más terrible. El panel de jueces dijo que el feto que salió había estado en forma de un todo como un bebé o una muñeca.

«Para el segundo aborto, el acusado solo sabía después de que el gran feto había estado fuera de la muñeca y la forma estaba intacta como un bebé», continuó.

El hecho de que el juicio también reveló que las víctimas de niños LM tomaron la iniciativa de comprar sus propios medicamentos utilizados para el aborto. Luego tomó la droga mezclada con refrescos. Esta acción imprudente conduce a un gran sufrimiento físico.

LM, basado en su confesión en el juicio entregada nuevamente por el panel de jueces, sintió un dolor de estómago y acidez estomacal severo en solo cinco minutos después de tragar la droga. Después de eso, experimentó vómitos y sangrado severo.

«Cinco minutos del hijo de la víctima experimentaron un dolor de estómago, sintieron acidez estomacal, durmiendo y sangrando sangre fresca del reconocimiento del hijo de la víctima. Luego, el hijo de la víctima ordenó a los testigos que limpiaran el baño lleno de sangre», dijo el panel de jueces.

Después del terrible incidente, se sabía que LM contactaría a Vadel Badjidh para decir que había logrado abortar. Esta información proporciona una imagen clara y sincera de las acciones que las víctimas de los menores deben tomar el resultado de actos inmorales que se cobran.

La sentencia de nueve años de prisión y una multa de RP1 mil millones se cerraba legalmente sobre el caso que había aprovechado esta atención pública.