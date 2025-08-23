La cronología de la mujer que falta 2 semanas encontró su cuerpo sencillo en una casa bien

BocaWest Lombok se sorprendió por el descubrimiento del cuerpo de una mujer con la N inicial que fue lanzada con una mezcla de cemento y arena en un área de tres metros tan profunda en el área de Asri Pemembun, distrito de Labuapi. La familia fue reportada por la familia desde el 10 de agosto de 2025.

Desaparecido desde el 10 de agosto

La familia N estaba inquieta porque no podía contactar a la víctima. De hecho, recibieron un breve mensaje del número de teléfono celular de la víctima que decía que iría a trabajar al extranjero. Sin embargo, la familia se sintió extraña y sospechosa de que el mensaje no era de N.

Desde que se entregó el informe de pérdida, la policía comenzó a rastrear el último rastro de la víctima de la víctima, incluso a través de una conversación de mensajes celulares con alguien sospechoso de estar cerca de él.



La casa que se convirtió en la ubicación de los hallazgos del cuerpo fue lanzada en un pozo en West Lombok, NTB Foto : Antara/Ho-Giving West Group

Descubrimiento en el pozo

Después de casi dos semanas de búsqueda, el punto brillante apareció el viernes (22/02/2025). La policía encontró el cuerpo de N en una condición concreta que había sido lanzada en un pozo en la casa propiedad de un hombre con las iniciales IM.

«Hemos llevado el cuerpo femenino al Hospital Bhayangkara Mataram para una mayor autopsia programada», dijo el comisionado de policía adjunto de la policía de la policía de West Lombok, Eka Arya Madiwinata, por teléfono en Mataram, sábado (23/23/2025).

Según EKA, la condición del cuerpo todavía estaba intacta y no se encontraron signos de mutilación. Se sospecha que la víctima tiene una historia de amor con los presuntos perpetradores del IM, pero el motivo aún debe estar esperando los resultados de una mayor investigación.

El arresto de los presuntos perpetradores

No mucho después de que el cuerpo fuera evacuado, la policía se movió rápidamente para asegurar el IM, el dueño de la casa donde se encontró a la víctima. «Hemos asegurado a los presuntos perpetradores temprano esta mañana, ahora en la oficina (West Lombok Mapolres)», dijo Eka.

Sin embargo, la policía no ha podido confirmar el motivo real detrás de la acción atroz. «Por lo tanto, no hemos podido adivinar antes de que existan los resultados de la autopsia forense. Sin embargo, la información temporal de la motivación es porque hay una historia de amor. Lo que está claro, el cuerpo se encuentra intacto, no hay signos de mutilación», explicó.

Autopsia y profundización de casos

La policía ahora está esperando los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte de la víctima. Además, los investigadores todavía están explorando evidencia en forma de la última conversación sobre el teléfono celular de la víctima y el testimonio de testigos que vieron N por última vez antes de perder el contacto.

«Todo, la causa de la muerte será analizada por un médico forense. Los resultados de la autopsia que también sincronizaremos con las sospechas declaraciones de los perpetradores», agregó Eka.

Afirmó que su partido también haría la escena del crimen al involucrar al equipo inafis para garantizar los detalles de este caso. «Más tarde haremos la escena del crimen, el equipo de Inafis volverá a verificar la ubicación. Lo que está claro, procesamos este caso de acuerdo con las reglas aplicables», dijo.

La ubicación está muy protegida

Como otro paso, la línea policial se instaló alrededor de la casa donde se encontró el cuerpo de la víctima. La guardia estricta se lleva a cabo para anticipar la posibilidad de otras partes involucradas.

«Mientras tanto, (el papel de los demás) aún no existe, es posible que exploremos nuevamente, porque todavía está en el proceso de examinar todo esto», concluyó Eka. (ENTRE)