La cronología de la misericordia BJ Habibie fue comprada por Ridwan Kamil, el precio de Rp 2.6 mil millones solo se le pagó RP. 1.300 millones

Yakarta, Viva -El tercer hijo del presidente indonesio, BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, reveló la cronología de la venta de un vehículo de cuatro ruedas o móvil Mercedes-Benz 280 SL en nombre de su padre al ex gobernador de West Java Ridwan Kamil que luego estaba relacionado con el caso BJB Bank.

Leer también: La figura de Sachroni y la familia que murió enterrada en Indramayu



Ilham explicó que las ventas de automóviles comenzaron cuando Ridwan Kamil visitó su casa y vio un vehículo recolectado por BJ Habibie.

«Yes, he had come to the house. Father (RK, ed.) Seeing his collection, and he was interested in his car. He said he wanted to buy the car,» Ilham said at the KPK Red and White Building, Jakarta, Wednesday, after being examined by the KPK as a witness to the alleged corruption case of advertising procurement projects at the West Java and Banten (BJB) regional development bank (BJB) for 2021-2023.

Leer también: Lisa Mariana debe enfrentar a la policía nuevamente mañana con respecto al informe de Ridwan Kamil, ¿cuál es el destino?





Ridwan Kamil después de ser examinado en investigación criminal

Aun así, Ilham afirmó que no permitiera inmediatamente la venta del automóvil porque tuvo que pensarlo primero.

Leer también: El testimonio de los primeros residentes encontró que Sachroni y 4 familias fueron asesinadas enterradas



«Sin embargo, después de que volví a comprobar, porque había dos tipos de automóviles, pensé que era uno de nosotros, lo vendimos para financiar otra corrección», dijo.

Después de eso, dijo, hubo un acuerdo de venta que comenzó en 2021 con un esquema de pago a plazos.

«Sin embargo, francamente no sé cómo (el mecanismo, ed.) Porque no estoy involucrado en las transacciones», dijo.

Explicó que la venta del automóvil no fue manejada directamente por él, sino que fue atendida por un equipo que trabajó profesionalmente, como recibir su dinero de Ridwan Kamil, luego el dinero se usó para reparar el mismo tipo de automóvil que era parte de la colección. BJ Habibie.

«No tengo dinero y no hay dinero. No me las arreglo, pero solo hablo con Ridwan Kamil. Eso es todo», dijo.

Además, dijo que el automóvil se acordó vender por Rp2.6 mil millones sin un contrato. Sin embargo, dijo, Ridwan Kamil solo ha pagado Rp1.3 mil millones.

Sin embargo, Ilham dijo que Ridwan Kamil había cambiado el color del automóvil desde la plata original hasta el azul metálico sin su conocimiento, a pesar de que no había valido la pena.

Ilham luego dijo que había una conversación entre Él con Ridwan Kamil sobre el pago del automóvil.

Finalmente, el acuerdo del automóvil fue retirado de Ridwan Kamil por Ilham, pero el taller que era una guardería del vehículo y estaba ubicado en Bandung, West Java, no quería darlo.

«El taller no quiere amar porque aún no se le ha pagado. Bueno, así que después de eso, no hace mucho después, ya está en el KPK. No sabemos nada sobre el KPK porque este no es nuestro negocio. Sí, eso es más o menos», dijo Ilham.

Dijo si el auto no había sido confiscado por el KPK, entonces el dinero que Ridwan Kamil había pagado sería devuelto. Sin embargo, después de que el auto estaba en manos del KPK, afirmó no saber cómo fue el siguiente paso.

«Si no hay KPK, sí, todavía pago a Ridwan Kamil. Ahora pago al KPK, por ejemplo, pero tampoco sé cuál es el proceso. Más o menos», explicó.

Por lo tanto, dijo que cumplió la llamada del KPK para contar la venta del vehículo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

Luego, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el lunes (8/25), se registró que el KPK no había convocado 177 días a Ridwan Kamil después de la búsqueda. (Hormiga)