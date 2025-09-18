La cronología de la disputa de la tierra de las cenizas, luchando por años de mediación es ahora un canal legal

DePok, Viva – Disputa de la tierra Legado del padre Ceniza En el área de Cinangka, DePok, ingresando una nueva fase. Después de años de probar el camino de mediación sin resultados, la esposa de Anang Hermansyah finalmente decidió tomar medidas legales.

Leer también: Ashanty está amenazada con la pérdida de tierras heredadas miles de metros: ¡continuaré persiguiendo!



Ashanty enfatizó que su familia había conocido durante mucho tiempo el dualismo de los certificados de propiedad en la tierra. Los esfuerzos de diálogo continúan siendo tratados, pero nunca se encontraron con un punto brillante. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Han pasado 3-4 años si se descubrió, desde antes de Covid», dijo Ashanty en el área de Cinangka, DePok, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Reveló! No es un trastorno mental, esta es la razón por la que Ashanty es tratada con un psiquiatra



Esfuerzos pacíficos recurrentes

En ese largo proceso, el difunto padre continuó la ceniza incluso intervino para cuidar la mediación. Sin embargo, todos los buenos esfuerzos parecían detenerse en el medio del camino. Según Ashanty, siempre se adhiere al principio de encontrar una solución justa.

Leer también: La respuesta de Ashanty con respecto a la ausencia de la familia Halilintar Gen en el cumpleaños de Aurel, aludió a esto



«No quiero decir, ‘Oh, eso es mío, no puedes obtener nada’ No. Bien, si tenemos las mismas dos letras, sí, encontremos una solución», explicó.

Desafortunadamente, se consideró que la otra parte no mostraba una fe similar. En lugar de resolver un problema de consenso, según Ashanty, la tierra en realidad se vendió unilateralmente al desarrollador.

Los canales legales son la última opción

Al ver las condiciones cada vez más perjudiciales, Ashanty ahora es estable que lleva este caso al reino de la ley. La demanda se ha presentado, incluso se ha presentado informes a la Agencia Nacional de Tierras (BPN).

«Hemos presentado una demanda, también hemos informado a la tierra, a la BPN (Agencia Nacional de Tierras)», dijo Ashanty.

Aunque se da el paso legal, Ashanty todavía cree que la verdad finalmente se pondrá del lado de la derecha.

«Cree que el nombre de la verdad definitivamente encontrará una manera», concluyó.