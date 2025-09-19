La cronología de la disputa de la tierra de Ashanty, la esposa del presidente Soekarno murió

Yakarta, Viva – Noticias sobre Ceniza quien informó que la disputa de la tierra heredada de su padre encendió con éxito la curiosidad del lector. El artículo fue exitoso en la fila más popular. La triste noticia de la esposa del presidente Soekarno, Yurike Sanger El que murió en los Estados Unidos no fue menos sorprendente.

Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que no son menos interesantes. ¿Quieres saber qué? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el viernes 19 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

La cronología de la disputa de la tierra de las cenizas, luchando por años de mediación es ahora un canal legal

La disputa de tierras heredada del padre de Ashanty en el área de Cinangka, DePok, entró en una nueva fase. Después de años de probar el camino de mediación sin resultados, la esposa de Anang Hermansyah finalmente decidió tomar medidas legales.

Ashanty enfatizó que su familia había conocido durante mucho tiempo el dualismo de los certificados de propiedad en la tierra. Los esfuerzos de diálogo continúan siendo tratados, pero nunca se encontraron con un punto brillante.

Yurike Sanger, esposa del presidente Soekarno murió

Yurike Sanger. Foto : Instagram @yudhisanger_adventure.

La triste noticia provenía de la primera familia del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno. Yurike Sanger, una mujer conocida como la ocho esposa del Proclamador, falleció el miércoles 17 de septiembre de 2025 a la edad de 81 años.

Las noticias de la muerte de Yurike fueron entregadas directamente por su hijo, Yudhi Sanger, a través de cargas en Instagram. Con plena emoción, liberó a la madre que había estado luchando contra la enfermedad.

Ashanty está amenazada con la pérdida de tierras heredadas miles de metros: ¡continuaré persiguiendo!

La cantante Ashanty ahora enfrenta un problema grave relacionado con la herencia de su padre en el área de Cinangka, DePok. El área terrestre de miles de metros cuadrados se convirtió en una disputa después de que se descubrió un certificado de propiedad diferente.

El problema es cada vez más complicado porque la otra parte que afirma ser el propietario ha liberado la tierra en manos del desarrollador de viviendas. Sin embargo, Ashanty se aseguró de que no permaneciera en silencio enfrentando esta situación.

Finalmente revelado! Madre Yu Menglong Voz abierta sobre la causa de la muerte del hijo

Después de casi una semana del público fue sacudido por las tristes noticias, además de ser eclipsada por rumores salvajes, la familia finalmente dio certeza sobre la muerte del actor chino, Yu Menglong.

A través del relato oficial del estudio del actor, la madre de Yu Menlong hizo una declaración abierta. Afirmó que su hijo murió el 11 de septiembre debido a un trágico accidente, no por una conspiración como lo discutieron los ciudadanos.

