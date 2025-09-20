La cronología de Aisar Khaled fue gritada en Balinese cuando dio asistencia de inundación

Bali, Viva – Video de Malasia YouTuber, Khaled AisarGrito hasta que los residentes fueron expulsados ​​al canalizar la ayuda en Bali de repente viral en las redes sociales. El momento invitó a los pros y las contras: hubo quienes se arrepentieron de las actitudes de los ciudadanos, pero no algunos también cuestionaron por qué la acción social de Aisar condujo al caos.

En el video que también fue subido por Aisar en su Instagram personal, Aisar fue visto compartiendo asistencia cuando un hombre vino a él con voz fuerte. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«No existan aquí. La gente está limpiando, usted hace atascos de tráfico. Ve, déjate, dijo el hombre en un tono alto, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

El incidente de repente hizo que la atmósfera se tensara, hasta que finalmente Aisar eligió detener sus actividades.

El comienzo del incidente

La cronología comenzó cuando Aisar y su equipo llegaron al sitio de inundación para distribuir ayuda. Pero sin darse cuenta, los residentes están utilizando el área para trabajar en la residencia del lodo y la basura restantes después de la inundación.

Debido a las estrechas condiciones de la carretera, las actividades de asistencia de AISAR en realidad causan atascos de tráfico y obstaculizan los movimientos de los residentes.

Aclaración de activistas sociales

El velo detrás de este incidente finalmente fue explicado por Muhammad Rizal Ramadhan, un activista social que también llevó a cabo acciones humanitarias en Bali. Afirmó que el pueblo balinés estaba en realidad muy abierto a asistencia.

«Estamos a salvo, los balineses nos aceptan muy bien», escribió Rizal a través de una cuenta de Instagram.

Después de descubrir, Rizal descubrió que la causa principal del problema era un malentendido de la ubicación.

«Después de descubrir, resultó que Bang Aishar se compartió en un lugar que estaba limpiando», explicó Rizal.

Debido a que la acción de distribución se llevó a cabo en el medio de las actividades de limpieza, el espacio para los residentes fue interrumpido. Eso es lo que provocó la ira de un hombre en el video.

«Para que cause alterar que los que están limpiando sean perturbados. De modo que desencadena la ira de los residentes que están limpiando», agregó Rizal.

Reacción de los internautas

Este incidente inmediatamente provocó un debate en el ciberespacio. Algunos internautas lamentaron la actitud del hombre que se rompió en Aisar.

«Las personas son buenas intenciones gritadas, lo siento mucho», escribieron los internautas.

Sin embargo, también están quienes defienden a los residentes porque sienten que la acción de Aisar de hecho no es correcta.

«Si lo limpia, no lo moleste, ayuda, ayuda, pero no haga un atasco de tráfico», dijo otro.

No unos pocos que intenten mediar diciendo que este incidente es solo un malentendido que debería superarse con la comunicación.