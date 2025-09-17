La cronología BIMA fue reportada como desaparecida durante la demostración de Kwitang hasta que se encontró en Malang

Yakarta, Viva – La policía reveló la cronología del viaje de Bima Permana Putra (BPP) desde que se informó desaparecido Durante la manifestación en KwitangCentro de Yakarta a fines de agosto de 2025 hasta que se encontró a la policía en la ciudad MalangJava este.

La jefa de las relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el general de brigada Ade Ary Syam Indradi en Yakarta dijo el miércoles que Bima salió de la ciudad de Yakarta inmediatamente después de que terminó la manifestación, a saber, el 1 de septiembre de 2025.

«Bima trabaja como personal de mantenimiento en el almacén de almacenamiento de pescado propiedad de Pt. Ras, Penjaringan, North Yakarta. Durante este período, vivió en el mes de la compañía

Bima Permana Putra (Medio) hombres llamados Kontras desaparecidos

Luego, el 1 de septiembre de 2025, BPP condujo de Yakarta a Tegal usando su motocicleta personal, Yamaha Aerox.

Al llegar a Tegal, dijo Ade Ary, Bima se quedó en el Red Doors Hotel e inmediatamente vendió su motocicleta con un sistema de efectivo (efectivo en entrega/bacalao) frente al hotel a un precio de Rp5 millones a través de la cuenta de Facebook de Shiba Taiju.

«El 2 de septiembre de 2025, BIMA ordenó a los servicios de capturas para llegar a la estación de Tegal y continuar el viaje a Malang», dijo Ade Ary.

Al llegar a Malang, Bima descansó en la estación de servicio de Mergosono. Luego, ordenó una habitación en el Java Boutique Hotel a través de la solicitud de Traveloka y se quedó durante dos noches.

Además, el 5 de septiembre de 2025, después de salir del hotel, Bima fue a un monasterio en el área del Templo Eng Kiong, Jalan Re Martadinata No.1, Kotalama, Kedungkandang, Malang City, Java Oriental.

«Allí, Bima comenzó a vender (juguetes) el baile de león que compró en la cuenta de la tienda Tiktok por Rp400 mil», dijo Ade Ary.

Bima vende del 5 al 16 de septiembre de 2025 frente al Templo de Eng An Kiong. Para descansar, siempre regresó a la estación de servicio de Mergosono.

«El 17 de septiembre de 2025, Bima fue descubierto por miembros de la policía de Metro Jaya Resmob en el lugar donde vendió. Hasta entonces fue llevado a la sede de la policía de Metro Jaya para un mayor manejo», dijo Ade Ary.

Anteriormente, las tres personas que fueron reportadas como desaparecidas desde el 31 de agosto de 2025 fueron Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid y Reno Syaputradewo. (Hormiga)