¡La crítica es buena, pero no la calumnia!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto bienvenidas a todas las partes para entregar crítica a correcciones a su gobierno. Admitió que no tenía ningún problema con esto, siempre y cuando no fuera calumnia.

Prabowo enfatizó esto cuando asistió a la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Prabowo inicialmente se refirió a la opinión de que la unidad no estaba en consonancia con los principios. democracia. Descartó la mirada.

Prabowo cree que la democracia abre un amplio espacio para la crítica y la corrección. Sin embargo, recordó que transmitir críticas no debe ir acompañada de calumnias que puedan provocarlas. división.

«Hay quienes dicen que estar unidos no es democrático. Ya sabes, la democracia es bienvenida, la corrección es bienvenida, la crítica es buena, pero la calumnia no es buena. Todas las religiones no permiten la calumnia. Estoy seguro de que ocurre lo mismo en el cristianismo», dijo Prabowo.

Prabowo afirmó que siempre estuvo abierto a las críticas y correcciones de todas las partes. Según él, la crítica y la corrección son en realidad una forma de preocupación y supervisión.

«Si me corrigen, considero que me están ayudando, que me mantienen a salvo. A veces no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos corrijan, pero en realidad es seguridad, ¿verdad?» dijo.

En esa ocasión, Prabowo también vinculó la cuestión de la calumnia con los valores religiosos. Dijo que todas las religiones prohíben estrictamente la mentira y la calumnia porque tienen un impacto negativo en la vida.

Dio un ejemplo de las enseñanzas islámicas: se dice que la calumnia es más cruel que el asesinato. Según Prabowo, las mentiras pueden generar sospechas, división y odio que tienen el potencial de destruir el país.

«Las mentiras no son buenas. Especialmente las mentiras que generan sospechas, odio y división. Esto puede destruir el país», concluyó Prabowo.