La crítica desarrolla Fedi Nuril al Ministro de Religión sobre el salario de los maestros

Yakarta, Viva – Actor Fedi Nuril unido en voz alta en respuesta Ministro religioso (Ministro de Religión) Nasaruddin Umar, que se considera degradante de la profesión gurú. A través de su cuenta personal de Twitter, el personaje principal de la película Ayat-Ayat Cinta lamentó la declaración del ministro que decía que el maestro no debería estar orientado al dinero.

«Cuando un ministro ha dicho: ‘Si quieres ganar dinero, no seas maestro. Ser comerciante», escribió Fedi Nuril, citado el viernes 5 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Según Feder, los comentarios no eran solo deslizamiento de la lengua, sino una señal sombría sobre el futuro del bienestar de los maestros bajo el gobierno actual.

«Siento que la posibilidad de que el régimen de Prabowo proporcione un salario decente a los maestros en Indonesia es muy pequeña», agregó el actor de 43 años.

«El objetivo noble no significa inapropiado obtener un salario decente», dijo.

Declaración del ministro polémico de la polémica

El comentario de Nasaruddin Umar que cosechó una amplia reacción se entregó al abrir las actividades de Educación Profesional de Maestros (PPG) en Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025. En la circulación de la grabación, enfatizó la diferencia en la orientación entre comerciantes y maestros.

«Ser maestro es muy noble … para que no vayas con los comerciantes que están destinados a ganar dinero. Si quieres ganar dinero, no seas maestro, sea un comerciante», dijo.

Esta expresión inmediatamente encendió las críticas, no solo del público, sino también de figuras públicas como Fedi Nuril.

Aclaración y disculpa Nasaruddin

Poco después de que se extendiera la controversia, el Ministro de Religión Nasaruddin transmitió una disculpa. Afirmó que su declaración fue reducida, causando interpretaciones que perjudican los sentimientos de los maestros.

«Me doy cuenta de que mi declaración sobre el maestro plantea interpretaciones inapropiadas. Por eso, me disculpo profusamente», explicó en la declaración oficial del Ministerio de Religión.

Nasaruddin enfatizó que nunca tuvo la intención de degradar la profesión del maestro. En cambio, quiere enfatizar su gloria. Incluso recordó que también sirvió décadas en el mundo de la educación.

«Durante décadas de mi vida, tengo Abdanikan en el aula, educando a los estudiantes. Por lo tanto, realmente entiendo que detrás de la gloria de esta profesión, los maestros siguen siendo humanos que necesitan un bienestar decente», dijo.

Agregó que el gobierno estaba tratando de mejorar el bienestar de los educadores a los que a menudo se les conoce como héroes no reconocidos.