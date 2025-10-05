La crítica del legislador de Golkar sobre PP Minerba no está bien, esta es la razón

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XII, Jamaludin Malik enfatizó que las acusaciones contra el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Relacionado con la demora en la preparación de los derivados de las regulaciones gubernamentales (PP) de la ley Minerba infundado.

Explicó que el proceso de preparación de PP estaba firmemente regulado en la ley número 12 de 2011 JO. La ley número 13 de 2022 sobre el establecimiento de la legislación, por lo que su preparación es un trabajo de ministerio cruzado, no responsabilidad exclusiva del Ministerio de Técnica.

«ESDM está compilando el borrador inicial, pero después de eso es obligatorio a través de las etapas de armonización en el Ministerio de Derecho y el Ministerio del Ministerio ante el Presidente. Por lo tanto, no se puede decir que sea lento, porque el proceso es colectivo y ha sido claramente regulado en el mecanismo ley«Jamaludin dijo en una declaración escrita, lunes 6 de octubre de 2025.

Agregó que la información oficial del Ministerio Coordinador había confirmado que PP Minerba era válida y válida. A través de la declaración del Director General de Legislación, Dhahana Putra, Kemenkum se aseguró de que el PP Minerba hubiera sido promulgado oficialmente.

Según Jamaludin, la declaración era una prueba de que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales había llevado a cabo sus obligaciones de acuerdo con los procedimientos legales aplicables, y que la demora no estaba en el aspecto de la preparación, sino en la etapa de administración de la publicación que se convirtió en el dominio del Ministerio de Derecho.

«Si el PP ha sido promulgado, entonces se ha completado en términos de obligaciones legales. Pero le pido al Ministerio de Derecho que no ignore inmediatamente al público y abra el acceso oficial para no causar especulaciones en la comunidad», dijo.

Además, Jamaludin dijo que la advertencia del gobierno en la formulación de PP Minerba en realidad debe ser apreciada. Él consideró que esta regulación era una parte importante de la dirección de política del presidente Prabowo Subianto en la construcción de una mayor, transparente y a favor del interés nacional en los intereses nacionales.

«Puedo entender por qué este PP se compila con mucho cuidado, porque implica asuntos estratégicos que son de preocupación directa para el presidente Prabowo.

Jamaludin también recordó que el proceso de formación de PP estaba regulado en detalle en el número de regulación presidencial 87 de 2014 y Permenkum número 23 de 2018, que confirmó la importancia de la armonización y redondeando la concepción de todas las instituciones antes de la promulgación.