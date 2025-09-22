La crítica del historiador Anhar Gonggong de la policía confiscó el libro ‘Karl Marx’ por el padre Magnis

Yakarta, Viva – Historiador Anhar gonggong criticó a la policía que confiscó varios libro de docenas de sospechosos en el caso disturbios En Waru Sidoarjo el 29 de agosto de 2025. Uno de los libros confiscado Policía De las manos del sospechoso está el libro ‘Karl Marx’s Pensar: del socialismo utópico hasta disputas de revisionismo’ Franz Big Suseno o padre Magnis Suseno.

El libro ‘Karl Marx’s Thinking’ del padre Magnis fue confiscado por la policía del sospechoso GLM (24 años), un residente de Surabaya. Además, había docenas de libros asegurados por la policía cuando registraron la residencia GLM. También hay otros libros sobre el anarquismo asegurado por otros sospechosos.

«Me sorprendió un poco escuchar a la policía confiscó varios libros de alguien, incluido su libro de Franz Magnis Suseno», fue citado Anhar Gonggong del video en Facebook e Instagram Cuentas @anhargonggongofficial, Lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Los oficiales de policía en Riau participaron en la circulación de 1 kg de metanfetamina



Leer también: Quiero huir a Garut, los perpetradores del asesinato sádico en Baleendah fueron arrestados



Leer también: Tni reveló que la situación en Yalimo Papua era propicio después de los disturbios



«(El libro de Franz Magnis) en realidad muestra cómo las debilidades de los pensamientos de Karl Marx. Ese es el título solo de ‘disputas utópicas a disputas revisionismo'», agregó

Según Anhar, Franz Magnis Suseno tiene la competencia de escribir un libro de los pensamientos de Karl Marx. Además, originalmente era un alemán que ahora es una ciudadanía indonesia, Franz Magnis también es un sacerdote (padre) y un experto filosófico.

«Por favor, ayude si desea ver un libro, debe conocer el contenido también, porque es el problema si no sabe que el contenido está atacado de inmediato.

Supuestamente inspiradora violencia

Anteriormente, los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) de la Policía Regional de Java Oriental (Policía regional de Java Oriental) incautaron docenas de libros de 18 sospechosos en los disturbios que quemaron la estación de policía de Waru y perseguieron a la policía. Polda llama a los libros para comprender el anarquismo.



La policía regional de Java Oriental confiscó libros de los disturbios en Sidoarjo

Como se informa Viva Java esteLos libros confiscados fueron titulados Karl Marx por Franz Magnis-Suseno, anarquismo de Emma Goldman, estrategia de guerra de Guera Guerrilla, a las historias de los dictadores de Jules Archer. Los libros fueron confiscados del sospechoso GLM (24 años), un residente de Surabaya.

El Director del Comisionado de Investigación Penal de la Policía Regional de Java Oriental, Comisionado de Policía, Widi Atmosko, explicó que GLM fue nombrado sospechoso por atacar a los agentes de policía. El video al actuar viral en las redes sociales.

«A partir de este arresto se desarrolló, resulta que el GLM sospechoso cuando realizamos una búsqueda encontrada de lectura de libros con un anarquismo. Entonces, buscamos en el Sospechoso de GLM para obtener libros de lectura de anarquismo», dijo el comisionado Pol Widi Atmoko en la sede de la Policía Regional de Java Oriental, jueves 18 de septiembre de 2025.

También hay un libro sobre el comunismo que también fue confiscado del sospechoso en el quemador de la estación de policía de Waru, Sidoarjo. La Policía Regional de Java Oriental ahora explora si los libros también afectan la mentalidad de los perpetradores para llevar a cabo acciones anarquistas.

«Esto está en esta existencia de este libro de lectura, ya sea que afecte la perspectiva de una persona para que esté haciendo acciones anarquistas», dijo Widi.

En este caso, un total de 18 personas fueron nombrados sospechosos, que constan de 8 actores adultos y 10 actores menores de edad. Fueron acusados ​​en virtud del Artículo 170 del Código Penal con respecto a la violencia contra las personas o bienes, con la amenaza de encarcelamiento por un máximo de 5 años y 6 meses.