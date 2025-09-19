La crisis secundaria de Njury de los Dolphins continúa después de que el iniciador lesionado

El Miami Dolphins Obtuve otro descanso difícil en lo que ya ha sido una secundaria de ultra lesión el jueves por la noche, cuando el esquinero novato, Jason Marshall Jr. bajó.

Después de salir del juego en la primera mitad del juego y ser Inicialmente cuestionable Para regresar, Marshall fue descartado por el resto del juego, ya que los Dolphins cayeron a los Bills 31-21.

En la entrevista posterior al juego, según David Furones, el entrenador en jefe Mike McDaniel declaró que necesitaba más información para hacer cualquier comentario definitivo sobre el estado de lesión del novato de la quinta ronda.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, dijo que necesita más información sobre la lesión de Jason Marshall una vez que el equipo regrese a Miami. – David Furones (@DavidFurones_) 19 de septiembre de 2025

«El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, dijo que necesita más información sobre la lesión de Jason Marshall una vez que el equipo regrese a Miami». Furones escribió el jueves por la noche.

Dolphins enfrentando crisis de lesiones en el esquinero

Desafortunadamente para Miami, esta es otra lesión en lo que se ha convertido en una avalancha de lesiones en la secundaria, o más específicamente, en el esquinero.

Antes del juego del jueves, al equipo le faltaban el níquel inicial, Marco kohouquien se perderá la totalidad de la temporada 2025 con un ACL parcialmente desgarrado sufrido en el campamento de entrenamiento. Nickel de respaldo, Artie Burns sufrió casi exactamente el mismo destino que Kohou, a solo unos días de distancia entre sí.

Ex selección de la segunda ronda, Cam Smithquienes muchos creyeron que era la mejor esperanza del equipo en el límite de avanzar al plato en su tercer año como titular, aterrizó en la lista de lesiones no fútbol al final del campamento de entrenamiento, con más detalles Con respecto a su situación turbia.

Y Pato de tormenta también está fuera con un lesión del tobillohabiendo sido incapaz de practicar desde que se lastimó el tobillo en la semana 1 contra los Colts.

Ahora con Marshall para agregar a la lista, particularmente porque el equipo decidió liberar la adición veterana de la temporada tardía, Mike HiltonAntes de los cortes finales de la lista: el equipo tiene la mano corta en la secundaria.

¿A dónde va la secundaria de Miami desde aquí?

Quizás la faceta más difícil de los problemas de lesiones de los Dolphins en la secundaria es que el esquinero ya era la clara debilidad de la lista.

Después de la Ramsey de Jale Comercio que envió el 3 X All-Pro a Pittsburgh a cambio de su compañera de seguridad All-Pro, Minkah FitzpatrickLos Dolphins tenían muy poco para ellos en la unidad más allá del Kohou ahora herido.

Las adiciones de Jack Jonesque fue seguido por el ex campeón del Super Bowl, Rasul Douglasha ayudado a aliviar el dolor y proporcionó a Miami opciones al menos viables en la esquina.

Sin embargo, con cada lesión que pasa, parece que el grupo se debilita cada vez más, y cada vez más vacío de potencial y capacidad.

Incluso la posición de seguridad no ha logrado escapar de la plaga de lesiones en la parte trasera de la defensa de los Dolphins. Para acumular melifonwequien actualmente comienza junto a Fitzpatrick, fue descartado del partido del jueves por la noche con una lesión en la pantorrilla sufrida en la segunda semana contra Nueva Inglaterra.

Dadas las circunstancias, la secundaria de los Dolphins ciertamente no se avergonzó en Buffalo contra uno de los mejores equipos en el mejor en el NFL.

Pero en el futuro, el coordinador defensivo, Anthony Weaver, necesitará encontrar una estrategia para aprovechar al máximo Douglas y Jones, y, lo que es más importante, mantenerlos en el campo.