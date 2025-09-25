





Un día después de violentos enfrentamientos en LatakhEl Congreso dijo el jueves que la crisis es de la propia creación del gobierno de BJP y afirmó que la demanda de inclusión de Ladakh bajo el sexto horario, de dignidad y la protección de su identidad es legítima y justa.

La estadidad para el movimiento Ladakh descendió a la violencia, los incendios provisionales y callejeros en Leh el miércoles, dejando a cuatro personas muertas y al menos 80 heridas, incluido 40 personal de la policía, dijeron las autoridades.

El jefe de medios y publicidad del Congreso, el jefe de Departamento de Publicidad, Khera, dijo que la pérdida de vidas preciosas en Ladakh es trágica.

«Es un recordatorio sombrío de las promesas fallidas del gobierno. En 2019, desde el piso de ParlamentoLa nación estaba segura de que la humillación que se inflige al pueblo del antiguo estado de Jammu y Cachemira luego marcaría el comienzo de la paz. Seis años después, el problema solo se ha profundizado «, dijo Khera en X.

«Lejos de restaurar la normalidad en el valle, la miopía del centro ha empujado a Jammu y Ladakh también a un incinerador de violencia. Esta crisis es la propia creación del gobierno de BJP, una que ahora busca ignorar injustamente», dijo.

La demanda de inclusión de Ladakh bajo el sexto horario, de dignidad y para la protección de su identidad es legítima y justa, afirmó Khera.

No merece negligencia, sino la compasión y la estadista, dijo el líder del Congreso.

El miércoles, grupos de jóvenes, disfrutando del incendio premiado y el vandalismo, atacaron la sede del BJP y el Consejo de colinas y establecer vehículos en llamas. Las fuerzas policiales y paramilitares, desplegadas en fuerza en toda la ciudad, lanzaron conchas de gases lacrimógenos para controlar la situación, dijeron los funcionarios.

El Centro alegó que la violencia de la mafia fue guiada por las «declaraciones provocativas» del activista climático Sonam Wangchuk, y ciertos individuos «motivados políticamente» no estaban contentos con el progreso realizado en las conversaciones en curso entre los representantes del gobierno y los grupos de Ladakhi.

En un comunicado, el Ministerio del Interior de la Unión dijo que salvo algunos incidentes desafortunados que ocurrieron temprano el miércoles, la situación fue controlada a las 4 pm del miércoles y pidió a todos que no circulen videos viejos y provocativos en los medios y las redes sociales.

Al menos 50 personas fueron detenidas como fuerzas policiales y paramilitares estrictamente implementadas el toque de queda el jueves en el Leh golpeado por la violencia.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente