La crisis del río Mekong en el control de China, el país en la ASEAN se ve afectado por su savia

VIVA – Río MekongUno de los ríos más largos y más importantes del sudeste asiático, ahora enfrenta una crisis grave que amenaza los ecosistemas, la economía, la estabilidad regional.

El río tiene 4.800 kilómetros en las tierras altas tibetanas, PorcelanaEsto fluye y es una fuente de vida para más de 70 millones de habitantes MyanmarLaos, Tailandia, Camboyay Vietnam.

Este río es pesquería El mayor interior del mundo, mantener la vida de más de 70 millones de personas, con el 75 por ciento de la población aguas abajo del río depende directamente de la pesca y la agricultura. Sin embargo, este camino vital se está estrangulando hasta el final debido a la construcción de una presa masiva en el área aguas arriba por China.

La presa se convierte en una herramienta geopolítica

China ha construido una serie de grandes presas aguas arriba del río Mekong (en China conocido como el río Lancang), llevando a cabo un control unilateral sobre el flujo de agua del río sin considerar las consecuencias en la corriente posterior.

Estas presas no son solo logros técnicos, sino herramientas geopolíticas. Al manipular el nivel del agua, China ha interrumpido repetidamente el flujo de agua estacional, la sequía exacerbada e interrumpido la estabilidad económica de sus países vecinos. Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam sintieron la presión.

Este dominio aguas arriba es parte de una estrategia asertiva más amplia de Beijing: el uso de la infraestructura y el control de recursos para el poder del proyecto, anula la cooperación regional e ignora las normas internacionales.

A pesar de pedir transparencia y distribución justa del agua, China se negó a unirse a la Comisión del Río Mekong como miembro completo y ocultar rutinariamente los datos hidrológicos.

La iniciativa de la cooperación de Lancang-Mekong, que se lanzó en 2016, fue ampliamente vista como un mecanismo para dividir el consenso regional y fortalecer la influencia de China.

Las consecuencias son muy grandes. La construcción de plantas de energía hidroeléctrica ha cambiado el río Mekong, que alguna vez se fluyó libremente a un sistema fragmentado, con el impacto de la cadena en la agricultura, la pesca y las industrias a pequeña escala.

La vía de migración de peces se ve obstaculizada, el flujo de sedimento se interrumpe y la erosión del borde del río es más rápido. Lago del lago Tonle en Camboya, que alguna vez fue una riqueza biológica, que se encogió, amenazó con seguridad alimentaria y biodiversidad.

La minería de arena, especialmente en Camboya y Vietnam, agrega otras capas de daño. Alentado por un aumento en la construcción, el nivel de extracción supera con creces la recuperación natural.

Delta Mekong en Vietnam pierde más de 43 millones de metros cúbicos de arena cada año, hasta 17 veces el nivel de recuperación. Esto drena el lecho del río, bajando el nivel del agua y socava la productividad agrícola en la región.

El impacto del cambio climático

El cambio climático agrava la crisis. Aumento de la temperatura, la lluvia incierta y la sequía prolongada que se ve exacerbada por los cambios en el flujo debido a las presas que reforman la hidrología del río.

El pulso de inundación anual, que es importante para la distribución de sedimentos y ciclo de vida acuático, se debilita cada vez más. En 2050, se estima que el área inundada en la cuenca de la savia de Tonle se reduce en un 11 por ciento, recortando la sedimentación y la producción primaria acuática de hasta 59 por ciento y 38 por ciento. La fertilidad del suelo y el stock de peces disminuirán, el impacto más grave en la sociedad más pobre.

Se demostró que la energía hidroeléctrica, que alguna vez fue anunciada como una solución de energía limpia, trae un desastre a la economía y la ecología. El estudio muestra que la pérdida de pesca, sedimentos, biodiversidad y medios de vida son mayores que los beneficios de las centrales eléctricas y el riego.

Las ventajas fluyen a las élites, desarrolladores e inversores urbanos; La pérdida es soportada por residentes rurales, especialmente las mujeres que dependen de los recursos fluviales para satisfacer las necesidades de la vida y los ingresos.

La seguridad humana está en juego. La degradación ambiental, el desalojo y la pérdida de medios de vida alientan a las personas al umbral de la destrucción. La transformación del río Mekong desde un recurso conjunto hasta la frontera disputada desencadena la desigualdad y la inestabilidad.

El rechazo chino al respeto al derecho internacional y su negligencia de las normas de gobernanza transfronteriza solo profundiza la crisis.

El marco institucional, como la iniciativa del Banco Asiático del Distrito Subdistrito de Mekong Raya (GMS) y la Comisión del Río Mekong (MRC) han luchado por compensar el dominio de China. GMS, que se lanzó en 1992, tiene como objetivo fomentar la paz a través de la conectividad y el desarrollo.

Sin embargo, su visión liberal fue dañada por la diplomacia de infraestructura estratégica china. Por el contrario, la cooperación es priorizar los acuerdos bilaterales y la toma de decisiones no transparentes, anula el consenso regional.

Lo que se necesita es un cambio de paradigma. Los responsables políticos deben darse cuenta del valor ecológico del flujo natural del río Mekong e invertir en alternativas sostenibles como la energía solar y el viento.

La distribución de datos transparentes, la toma de decisiones inclusivas y la consulta sincera con la comunidad ribereña es muy importante. Sin esta reforma, el río Mekong corre el riesgo de ser una historia de advertencia sobre el colapso del medio ambiente y la coerción geopolítica.

La crisis de Mekong ahora se ve como una imagen de una batalla geopolítica más amplia. Al hacer el agua como un instrumento compresivo, China enfatiza su dominio de los países vecinos, ignorando los límites ecológicos y las normas internacionales.

El destino del río Mekong es una prueba de lakmus para la resiliencia regional, la cooperación y el futuro de los recursos naturales comunes en la creciente era del autoritarismo.