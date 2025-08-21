La crisis del mercado laboral ocurre en China, los estudiantes y los nuevos graduados se están preparando para enfrentar el estado de «desempleo»

Yakarta, Viva – En medio de cambios económicos desafiantes, el mercado de trabajo juvenil en Porcelana enfrentando una gran presión. Cantidad graduarse de Las escuelas secundarias que ingresan al mercado laboral continúan aumentando, mientras que las oportunidades trabajar De acuerdo con su educación y habilidades siguen siendo limitadas.

Leer también: No solo los empleados de la oficina, los trabajadores de cuello azul también comienzan a usar IA para el trabajo diario



Esta situación plantea nuevos desafíos para los jóvenes que ingresan al mundo profesional por primera vez.

Este fenómeno es cada vez más importante en medio de la transformación de carrera y educación en China. Muchos estudiantes ahora priorizan a las especialidades con fuertes perspectivas laborales en lugar de perseguir el gran nombre de la universidad.

Leer también: ¡5 Majas en la universidad con las mejores perspectivas laborales e ingresos tentadores!



Esta elección muestra que la generación más joven es cada vez más pragmática, sopesando la seguridad laboral y los ingresos como un factor importante en comparación con la reputación académica sola.

La tasa de desempleo de la juventud china alcanza su punto máximo

Leer también: La última condición de Jet Li después de la operación de eliminación de tumores



Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo en las áreas urbanas para el grupo de edad de 16-24 años, excluyendo a los estudiantes, aumentó a un 17.8% en julio desde el 14.5% en junio.

Esta cifra ha detenido el declive de cuatro meses seguidos y se convirtió en la más alta desde agosto del año pasado. Este aumento tuvo lugar junto con la graduación de un récord de 12.2 millones de estudiantes este verano, lo que aumentó el número de solicitantes de empleo en el mercado que estaba lleno de desafíos.

Beijing mismo ha lanzado varias iniciativas para apoyar a los graduados y jóvenes que buscan trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Humanos y la Seguridad Social realizó una campaña de julio a diciembre, brindando servicios como orientación profesional, referencias laborales y oportunidades de capacitación.

Sin embargo, el desempleo sigue siendo alto debido a la brecha entre las calificaciones de posgrado y las expectativas laborales en medio de las condiciones económicas que aún no se han recuperado completamente, especialmente en sectores tradicionales como la propiedad.

Historias de graduados que enfrentan un mercado laboral difícil

Él Yue, un graduado de informática que ahora tiene su sede en Beijing, reveló su desafío. «El mercado laboral es bastante difícil. Después de recibir un diploma de la Universidad en Chongqing, he estado buscando más de dos meses», dijo, citado por el South China Morning Post, el miércoles de agosto de 2025.

Solicitó docenas de puestos en el campo de los medios operativos en la capital nacional, el campo en el que tenía experiencia previa, pero solo recibió una oferta. Desafortunadamente, el salario ofrecido está lejos de ser sus expectativas de 6,000 yuanes por mes.

«La oferta es de solo 4.000-5,000 yuanes. Después de deducir los gastos de vida como el alquiler, el transporte y la comida, solo tengo alrededor de 1,500 yuanes o menos», dijo. Esa posición también exige horas extras a menudo, lo que es reacio a hacer con el salario.

A diferencia de sus amigos que planean continuar con la educación de posgrado, está decidido a seguir buscando trabajo, tal vez desviando el enfoque a Hangzhou, un centro de tecnología en ascenso en la costa este de China.

Este año, casi 3,9 millones de personas tomaron el examen de ingreso a posgrado para obtener una ventaja competitiva en una estricta competencia en la posición de nivel de entrada.

Los estudiantes ahora eligen especializaciones prácticas

Además, surgió una nueva tendencia entre los estudiantes, a saber, elegir especialidades con buenas perspectivas de trabajo en comparación con las prestigiosas universidades. Concéntrese en las habilidades que se pueden usar directamente en el mundo del trabajo ahora derrotan aspiraciones a largo plazo o intereses personales.

Esto fue provocado por el creciente número de graduados universitarios, que endurecieron la competencia en el mercado laboral en medio de los desafiantes climas económicos. El Departamento de Ciencias de la Computación sigue siendo popular, y el surgimiento de la inteligencia artificial (IA), que se espera que cree nuevas oportunidades de trabajo, aumente cada vez más la demanda en los últimos años.

Esta situación marca un gran desafío para la generación joven de China. El alto desempleo de los jóvenes y la feroz competencia muestra la necesidad de una estrategia profesional realista.

Los estudiantes y graduados ahora deben sopesar el pragmatismo en la elección de especialidades y lugares de trabajo, y continuar mejorando las habilidades para seguir siendo relevantes en los mercados laborales cada vez más competitivos.