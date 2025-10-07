La crisis del mercado laboral no se debe solo a la IA, es un factor oculto al que hay que prestar atención.

Yakarta, Viva – Como una multitud habla sobre inteligencia artificial (AI) amenazante trabajarEn realidad, investigaciones recientes muestran que la IA no ha sacudido significativamente el mercado laboral. Aunque la empresa gastó grandes fondos en chips, centros de datos y talentos, todavía existen otras condiciones que desencadenan esta crisis.

Condición economía Y la política gubernamental sigue siendo un factor importante que afecta las oportunidades de empleo, especialmente para quienes buscan empleo por primera vez.

A muchos solicitantes de empleo les resulta difícil conseguir el primer empleo, pero informes de varias instituciones confirman que la demanda es débil, la inflación y la reestructuración de las empresas tienen más impacto que la automatización o la IA.

Es decir, el miedo generalizado a que los robots reemplacen a los humanos es aún demasiado pronto. ¿Es verdad? Los siguientes hechos, resumidos de Axios, miércoles 8 de octubre de 2025.

Yale Data: la IA no ha dañado el mercado laboral

Ilustración de robots y humanos en la industria. Foto : Asociación de industrias robóticas

Una investigación publicada por un laboratorio presupuestario en Yale, un centro de investigación de políticas no partidista, analizó 33 meses después del lanzamiento del chatgpt y encontró que no hubo perturbaciones significativas en la distribución de los trabajadores en varios sectores.

Los investigadores compararon esta situación con la era del nacimiento de la PC en los años 1980 y con Internet a principios de los años 1990.

Según los informes de Challenger, Gray & Christmas, hasta septiembre de 2025, se perdieron 20.219 puestos de trabajo debido a la «reforma tecnológica», y sólo 17.375 puestos de trabajo estaban explícitamente relacionados con la IA.

Mientras tanto, se perdieron 208.227 puestos de trabajo debido a las condiciones económicas y otros 293.753 debido a la reestructuración de la empresa. Estas cifras indican que actualmente la IA acompaña más a la productividad humana, no un sustituto total de los trabajadores.

Un economista califica de excesivas preocupaciones sobre la IA

Algunos líderes económicos también consideran que las preocupaciones sobre la IA son demasiado exageradas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que la influencia de la IA en la demanda laboral aún era pequeña.

«Creo que algunos efectos son realmente visibles, pero esa no es la causa principal de la desaceleración del empleo», dijo Powell.

«Tal vez las empresas que contratan nuevos graduados puedan utilizar más IA, pero la desaceleración económica sigue siendo un factor importante», explicó.

El profesor de Ciencias de la Computación de Stanford, Jure Leskovec, agregó que si a los trabajadores novatos les resulta difícil ingresar al mercado laboral debido a la IA, esto puede ser un problema a largo plazo. «No puedes guiar lo interno si eres menos competente que el propio interno», dijo Leskovec.